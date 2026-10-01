پخش زنده
امروز: -
عملیات شبکه جمعآوری فاضلاب محلات حسنآباد و یزدآباد شهر ابریشم با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی نیروگاه اسلامآباد در ازای دریافت آب بازیافتی، به عنوان یکی از طرحهای توسعه بازچرخانی آب و تأمین پایدار آب مورد نیاز صنایع در استان اصفهان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشست بررسی اجرای شبکه جمعآوری فاضلاب محلات حسنآباد و یزدآباد شهر ابریشم با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در تأمین آب صنایع گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع آبی و تشدید تنش آبی مواجه است، استفاده از آب شرب برای مصارف صنعتی باید به حداقل برسد و منابع آب متعارف برای مصارف ضروری و شرب حفظ شود.
هاشم امینی افزود: قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر این رویکرد تأکید دارد و بر اساس ماده ۳۹ این قانون، صنایع موظف هستند نیاز آبی خود را از محل منابع آب غیرمتعارف تأمین کنند که پساب تصفیهشده یکی از مهمترین این منابع به شمار میرود.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی فلات مرکزی ایران گفت: در این منطقه، تأمین آب از منابع متعارف با محدودیتهای جدی همراه است و تولید و انتقال هر لیتر آب شرب هزینه قابل توجهی به کشور تحمیل میکند؛ بنابراین منطقی نیست آبی که با هزینه بالا برای مصارف شرب تولید میشود، در بخش صنعت مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: توسعه شبکههای جمعآوری و تصفیه فاضلاب، علاوه بر ارتقای شاخصهای بهداشت و محیط زیست، امکان بازگشت آب به چرخه مصرف را فراهم میکند و میتواند بخشی از نیاز آبی صنایع را بدون فشار بیشتر بر منابع آب سطحی و زیرزمینی تأمین کند.
امینی با اشاره به تجربه نیروگاه اسلام آباد در استفاده از آب بازیافتی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، با اجرای تأسیسات فاضلاب بخشهایی از شهر درچه، در حدود ۱۵۰ لیتر بر ثانیه آب بازیافتی برای تأمین بخشی از نیاز آبی نیروگاه فراهم شده است و این تجربه نشان میدهد که بازچرخانی آب میتواند به یک راهکار عملی برای تأمین آب پایدار صنایع تبدیل شود.
وی اجرای شبکه فاضلاب محلات حسنآباد و یزدآباد شهر ابریشم را نیز در همین چارچوب دانست و گفت: سرمایهگذاری بخش صنعت در اجرای تأسیسات فاضلاب و دریافت آب بازیافتی، نمونهای از همکاری مؤثر میان صنعت و مجموعه آب و فاضلاب برای مدیریت منابع آبی و توسعه بازچرخانی آب است استمرار این الگو میتواند ضمن کمک به تکمیل طرحهای فاضلاب، زمینه استفاده مجدد از منابع آبی را فراهم کرده و وابستگی صنایع به منابع آب متعارف را کاهش دهد.