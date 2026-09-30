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رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در شیراز با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران تمام نشده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به سهگانه موشکی، ژئوپلیتیک و مردم در همه میدانها پیروز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همایش «تجربه دفاع مقدس و راهبرد نوین دفاعی ایران» که در دانشگاه شیراز برگزار شد، با مرور دستاوردهای دفاع مقدس و نبردهای اخیر اظهار داشت: دشمنی و خباثت آمریکاییها همچنان ادامه دارد، اما ملت ایران با تکیه بر ظرفیتهای برخاسته از دفاع مقدس، از هر تهدیدی فرصت بزرگ تولید قدرت ساخته است.
ابراهیم عزیزی نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران تمام نشده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به سهگانه موشکی، ژئوپلیتیک و مردم در همه میدانها پیروز شده است.
وی با اشاره به جنایات دشمن در جنگ تحمیلی از جمله بمباران شیمیایی حلبچه و سردشت افزود: اراده، ایمان، وحدت و رهبری امام خمینی (ره) و ایستادگی شجاعانه ملت ایران باعث شد جنگ به فرصتی برای تولید قدرت تبدیل شود؛ امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیتهای رزمی و نظامی به عنوان قدرت برتر منطقهای و جهانی شناخته میشود.
نماینده مردم در مجلس با یادآوری نبردهای اخیر و اعتراف آمریکاییها تصریح کرد: سهگانه موشکی، ژئوپلیتیک و مردم باعث شد دشمن به اهداف خود نرسد و در نبرد ۴۰ روزه شکست فاحشی را متحمل شود؛ چرا که ثابت کردیم تهدیدات ما معتبر است.
عزیزی همچنین با اشاره به تغییر ادراک کشورهای عربی منطقه بیان کرد: این کشورها دریافتند که آمریکا قدرت برتر نیست و توانایی تأمین امنیت منطقه را ندارد که این موضوع از دستاوردهای بزرگ کشور محسوب میشود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان از دانشگاهیان و نخبگان خواست ظرفیتهای تولید قدرت برخاسته از دفاع مقدس را به عنوان یک گنج ارزشمند تبیین کنند.