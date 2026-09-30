مردم همیشه در صحنه خوزستان در دویست و سیزدهمین شب از اجتماعات مردمی، ندای الله اکبر در دفاع از میهن اسلامی سر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان با حضور آگاهانه خود در اجتماعات شبانه مردمی دفاع از ایران اسلامی، ضمن بیعت مجدد با مقام عظمی ولایت، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی حامنه‌ای بر ادامه راه امامین انقلاب تاکید کردند.

مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار الله اکبر، حمایت قاطع خود را از رزمندگان مدافع وطن اعلام کردند و اتحاد و همبستگی خود در دفاع از ایران اسلامی به جهانیان نشان دادند.