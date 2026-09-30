نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل گفت: موزه دفاع مقدس فراتر از یک مجموعه نمایشگاهی و به‌ مانند پلی برای انتقال فرهنگ مقاومت به نسل جدید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت‌الله سید حسن عاملی روز چهارشنبه در آیین اختتامیه نمایشگاه رزمی هفته دفاع مقدس اردبیل اظهار کرد: نسل جوان باید با آگاهی کامل، تفاوت میان جنگ نظامی و جنگ برای استقلال و عزت را درک کنند؛ چرا که هدف دشمن در جنگ تحمیلی تنها تصرف خاک نبود، بلکه از میان برداشتن حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی ایران بود.

وی با اشاره به ابعاد گسترده جنگ تحمیلی افزود: ایران در دوران دفاع مقدس تنها با یک رژیم روبه‌رو نبود، بلکه با یک ائتلاف جهانی از قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای مواجه بود که با تمام توان، از عراق پشتیبانی می‌کردند و با توجه به نابرابری تجهیزات در آن دوران، پیروزی ایران فراتر از یک پیروزی نظامی و در واقع پیروزی اراده‌ی ملی بر سلطه‌ی جهانی و تجلی قدرت ایمان و خودباوری ملت بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل در ادامه با اشاره به نقش حیاتی موزه‌ها در شکل‌دهی به هویت ملی، بیان کرد: جوانان باید بدانند که چرا به ما حمله شد و چگونه با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، از تمامیت ارضی و حاکمیت خود دفاع کردیم.

آیت‌الله عاملی با پیوند زدن حماسه هشت سال دفاع مقدس با شرایط کنونی، تصریح کرد: پیشرفت‌های علمی، دفاعی و فناوری امروز کشور نه یک اتفاق، بلکه نتیجه مستقیم تجربه‌های تلخ و شیرین دوران مقاومت و فداکاری‌های شهدا است.

وی با اشاره به وضعیت کنونی کشور و فشار‌های بین‌المللی، تحریم‌ها، تهدید‌های سیاسی و جنگ رسانه‌ای فعلی را شکل جدید همان تقابل قدیمی عنوان کرد و گفت: همان قدرت‌هایی که در دوران جنگ با ایران در تقابل بودند، امروز نیز با ابزار‌های جدید در پی تضعیف اراده‌ی ملت هستند؛ اما همان راه پیروزی در دفاع مقدس یعنی وحدت، بصیرت و اتکای به توان ملی تنها راه عبور از این چالش است.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل با گرامی‌داشت یاد جان‌نثاران وطن، عنوان کرد: امنیت، استقلال و عزت امروز ایران، میراث خونین شهدا است و حفظ این میراث، وظیفه‌ای مقدس بر دوش تمام نسل‌های حاضر و آینده می‌باشد.

نمایشگاه رزمی - فرهنگی عملیات رمضان که به مناسبت سالگرد هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور در جوار دریاچه شورابیل دایر شده بود، امروز در آیینی با حضور قشر‌های مختلف مردم و جمعی از مسئولان استانی به‌کار خود پایان داد.