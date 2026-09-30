مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از فعالیت واحد تولید پودر هسته خرما در اهواز با ظرفیت ۵۰۰ تن در سال، سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیارد تومان و اشتغال مستقیم ۱۰ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید یعقوب هاشمی اظهار داشت: امروز با همراهی عباس ساکی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و جمعی از کارشناسان، از طرح صنایع تبدیلی و غذایی تولید پودر هسته خرما در اهواز بازدید کردیم.

‌وی با اشاره به ظرفیت‌های این واحد تولیدی افزود: این واحد با ظرفیت تولید ۵۰۰ تن پودر هسته خرما در سال، سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر فعالیت می‌کند.

‌هاشمی تصریح کرد: محصول نهایی این واحد به صورت دمنوش هسته خرما با عنوان قهوه خرما تولید و عرضه می‌شود و پودر هسته خرما به دلیل برخورداری از ترکیبات زیست‌فعال و آنتی‌اکسیدانی، در تولید محصولات سلامت‌محور نیز کاربرد دارد.

‌مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در پایان بیان داشت: این بررسی با هدف توسعه فعالیت واحد و گسترش تولید در زمینه عرقیجات و انواع دمنوش‌های گیاهی انجام شد و از طرح‌های دانش‌بنیان این حوزه در استان حمایت می‌شود.