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مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از فعالیت واحد تولید پودر هسته خرما در اهواز با ظرفیت ۵۰۰ تن در سال، سرمایهگذاری ۶۵ میلیارد تومان و اشتغال مستقیم ۱۰ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید یعقوب هاشمی اظهار داشت: امروز با همراهی عباس ساکی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و جمعی از کارشناسان، از طرح صنایع تبدیلی و غذایی تولید پودر هسته خرما در اهواز بازدید کردیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای این واحد تولیدی افزود: این واحد با ظرفیت تولید ۵۰۰ تن پودر هسته خرما در سال، سرمایهگذاری ۶۵ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر فعالیت میکند.
هاشمی تصریح کرد: محصول نهایی این واحد به صورت دمنوش هسته خرما با عنوان قهوه خرما تولید و عرضه میشود و پودر هسته خرما به دلیل برخورداری از ترکیبات زیستفعال و آنتیاکسیدانی، در تولید محصولات سلامتمحور نیز کاربرد دارد.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در پایان بیان داشت: این بررسی با هدف توسعه فعالیت واحد و گسترش تولید در زمینه عرقیجات و انواع دمنوشهای گیاهی انجام شد و از طرحهای دانشبنیان این حوزه در استان حمایت میشود.