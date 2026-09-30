پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور گفت: مولدسازی میتواند منابع مورد نیاز برای تکمیل ۷۳ هزار طرح نیمهتمام کشور را فراهم کند و مانع از معطل ماندن ظرفیتها و سرمایههای ملی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسعود نصرتی در نشست تخصصی معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور، گفت: اجرای ۷۳ هزار طرح بخش قابلتوجهی از زمینها و ظرفیتهای کشور را درگیر کرده است و باید با استفاده هدفمند از مولدسازی، زمینه تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعه شهری، افزود: حدود ۹۷۰ هزار هکتار بافت در محدوده شهرهای کشور وجود دارد که ۱۷۴ هزار هکتار آن در محدوده بافتهای فرسوده و تاریخی قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه بخشی از بافتهای تاریخی و فرسوده شهرها در معرض نابودی قرار گرفتهاند، گفت: باید واقعیت موجود را پذیرفت و با بازنگری در برنامهها و رویکردها، مسیر حفاظت، احیا و بازآفرینی این بافتها را با جدیت دنبال کرد.
مسعود نصرتی در ادامه، اصلاح الگوی مصرف را یکی از الزامات کاهش ناترازی انرژی دانست و افزود: کشور از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه آب، برق و گاز برخوردار است، اما نوع و میزان مصرف، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری ناترازیها دارد و مدیریت مصرف باید به یکی از محورهای اصلی برنامهریزیها تبدیل شود.
وی با اشاره به فعالیت ۵۶ هزار واحد صنعتی متوسط در شهرکهای صنعتی کشور، گفت: بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند و تأمین حدود ۲۰ میلیون مترمکعب گاز مورد نیاز آن ها، اهمیت مدیریت انرژی و پایداری تأمین سوخت بخش تولید را نشان میدهد.
معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور همچنین بر ضرورت رونقبخشی به صنعت ساختمان تأکید کرد و گفت: فعالشدن چرخه اقتصادی ساخت و ساز، به تسهیل گری، کاهش موانع، پیشبینی مشوقها و امتیازهای متناسب برای متقاضیان نیاز دارد.
مسعود نصرتی، توسعه ساختمانهای سبز را از برنامههای مهم وزارت کشور دانست و افزود: ساختمان سبز باید با دو رویکرد کاهش مصرف انرژی و تقویت الزامات پدافند غیرعامل دنبال شود که اجرای این برنامه در دو بازه کوتاهمدت و میانمدت پیشبینی شده و تحقق آن ضروری است.
وی با بیان اینکه بازنگری در سیاستها و فرایندهای حوزه عمرانی با سرعت در حال انجام است، گفت: تصمیمگیری درباره موضوعاتی با مقیاس کلان باید با هماهنگی، اجماع و مشارکت مجموعه مدیریت شهری و استانی در کشور انجام شود.
نشست تخصصی معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور به مدت ۲ روز در گیلان برگزار میشود و در جریان آن، ۳ تفاهمنامه در حوزههای آموزش نیروهای شهرداریها و دهیاریها با همکاری دانشگاه گیلان، همکاری وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین بازسازی مناطق آسیبدیده و محروم با تأکید بر ذخیره انرژی در ساخت و ساز منعقد خواهد شد.