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مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از برداشت حدود ۱۳ هزار تن خرما از نخلستانهای این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود مجموع تولید خرما امسال به ۱۸ هزار تن برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسن دشتینژاد گفت: برداشت خرما در نخلستانهای خرمشهر از اواسط تیرماه آغاز شده و تاکنون حدود ۱۳ هزار تن محصول برداشت شده است.
وی افزود: تاکنون یکهزار و ۵۰۰ تن خرمای تولیدی شهرستان خریداری شده و با ادامه برداشت، روند خرید محصول نیز ادامه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: بخشی از خرمای تولیدی برای مصرف داخلی و بخشی برای عرضه به بازارهای هدف اختصاص مییابد.
دشتینژاد با اشاره به فعالیت سه کارگاه فرآوری و بستهبندی خرما در خرمشهر افزود: توسعه فرآوری و بستهبندی و حمایت از نخلداران میتواند به افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی این بخش کمک کند.
شهرستان خرمشهر با برخورداری از نخیلات گسترده، یکی از مناطق مهم تولید خرما در خوزستان به شمار میرود.
برداشت خرما در این شهرستان هر سال از اواخر تابستان آغاز میشود و علاوه بر تامین بخشی از نیاز بازار داخلی، زمینه فعالیت کارگاههای فرآوری و بستهبندی و اشتغال در بخش کشاورزی را فراهم میکند.