مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از برداشت حدود ۱۳ هزار تن خرما از نخلستان‌های این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید خرما امسال به ۱۸ هزار تن برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسن دشتی‌نژاد گفت: برداشت خرما در نخلستان‌های خرمشهر از اواسط تیرماه آغاز شده و تاکنون حدود ۱۳ هزار تن محصول برداشت شده است.

وی افزود: تاکنون یک‌هزار و ۵۰۰ تن خرمای تولیدی شهرستان خریداری شده و با ادامه برداشت، روند خرید محصول نیز ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: بخشی از خرمای تولیدی برای مصرف داخلی و بخشی برای عرضه به بازارهای هدف اختصاص می‌یابد.

دشتی‌نژاد با اشاره به فعالیت سه کارگاه فرآوری و بسته‌بندی خرما در خرمشهر افزود: توسعه فرآوری و بسته‌بندی و حمایت از نخلداران می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی این بخش کمک کند.