به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهمترین عناوین بسته خبر‌های ورزشی ۸ مهرماه بدین شرح است:

محمد مرادی به مقاومت گلساپوش پیوست

با نظر کادر فنی مقاومت گلساپوش یزد محمد مرادی بازیکن فصل پیش تیم ملوان بندر انزلی، در ادامه لیگ برتر فوتبال ساحلی پیراهن نماینده یزد را به تن خواهد کرد.

نتایج لیگ برتر فوتسال استان یزد

لیگ برتر فوتسال استان یزد با چهار دیدار پیگیری شد در هفته پنجم این رقابت‌ها تیم‌های آتیه سازان امامشهر، آذرخش و یادآوران شاهدیه از سد حریفان خود گذشتند و تیم‌های اسپاد یزد و شهدای اکبرآباد به تساوی رضایت دادند.

مشخص شدن نتایج هفته دهم لیگ برتر فوتبال جوانان استان یزد

در هفته دهم لیگ برتر فوتبال جوانان استان یزد، تیم‌های شهید قندی یزد، سنگ آهن بافق و چادرملوی اردکان از سد حریفان خود گذشتند و دیدار نوین فولاد یزد و یزدان مهر یزد با تساوی به پایان رسید.