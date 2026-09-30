جشنواره از بلخ تا شیراز به میزبانی دانشگاه شیراز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر علمی این جشنواره گفت: جشنواره از بلخ تا شیراز با هدف تقویت هویت ملی و آشنایی هر چه بیشتر جوانان با مشاهیر بزرگ ادبیات فارسی برگزار می‌شود

حسام پور ادامه داد: شعر خوانی، داستان نویسی، بازنویسی شعر، اکران فیلم، نشست‌های تخصصی یا حضور کارشناسان برجسته از برنامه‌های این جشنواره خواهد بود

او اضافه کرد: این جشنواره با همکاری دانشگاه شیراز در برخی از دانشگاه‌های کشور هم همزمان برگزار می‌شود

جشنواره از بلخ تا شیراز از امروز، روز بزرگداشت مولانا آغاز شد و تا بیستم مهر ، سالروز بزرگداشت حافظ ادامه دارد.