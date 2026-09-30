وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت روز ترجمه گفت: تاریخ فرهنگ و تمدن نیز گواه آن است که ترجمه، تنها جابه‌جایی واژگان میان دو زبان نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس صالحی به مناسبت روز جهانی ترجمه پیامی منتشر کرد که متن آن بدین شرح است:

«ترجمه می‌تواند فاصله زبان‌ها را کوتاه کند، دل‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر سازد و ادبیات ملت‌ها را از مرز‌های جغرافیا فراتر ببرد. بسیاری از آشنایی‌های ماندگار میان فرهنگ‌ها، از همین مسیر شکل گرفته است.

تاریخ فرهنگ و تمدن نیز گواه آن است که ترجمه، تنها جابه‌جایی واژگان میان دو زبان نیست. انتقال اندیشه، تجربه و تخیل انسانی است و در دوره‌های مختلف، سهمی مؤثر در بالندگی دانش، ادبیات و هنر داشته است. چه بسیار اندیشه‌ها و آثاری که اگر همت مترجمان نبود، در حصار زبان خویش باقی می‌ماندند و چه بسیار پیوند‌های فرهنگی که به واسطه ترجمه شکل گرفتند و بر غنای زبان و ادبیات ملت‌ها افزودند.

در روزگاری که فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، ابزار‌های تازه‌ای در اختیار حوزه ترجمه قرار داده‌اند، جایگاه دانش، ذوق، شناخت فرهنگی و قدرت انتخاب مترجم انسانی همچنان بنیادی است. ترجمه‌ای ماندگار است که تنها معنای واژه را منتقل نکند، بلکه روح اثر، ظرایف زبان و جهان فرهنگی نهفته در آن را نیز دریابد.

روز جهانی ترجمه، فرصت مغتنمی برای ارج نهادن به مترجمانی است که بی‌هیاهو میان زبان‌ها و فرهنگ‌ها پل می‌زنند و امکان شناخت عمیق‌تر ملت‌ها از یکدیگر را فراهم می‌آورند.

این روز را به همراه همه مترجمان، پژوهشگران و فعالان این عرصه گرامی می‌دارم و برای آنان که عمر و دانش خود را صرف گسترش مرز‌های زبان، ادبیات و گفت‌وگوی فرهنگی کرده‌اند، توفیق و سربلندی آرزومندم.»

روز جهانی ترجمه هر سال ۳۰ سپتامبر (برابر با هشتم مهرماه) برگزار می‌شود و نقش مترجمان و متخصصان زبان را در ایجاد ارتباط میان مردم و فرهنگ‌های مختلف گرامی می‌دارد.