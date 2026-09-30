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ششمین پویش سراسری «خرید امن» همزمان با هفته فراجا از ۱۰ مهرماه به مدت یک هفته در خوزستان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس پلیس فتا خوزستان گفت: این پویش با شعار «قبل از پرداخت، بررسی کن» و با هدف پیشگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی و افزایش آگاهی شهروندان اجرا میشود.
سرهنگ حجتاله بهمئی افزود: شهروندان هنگام خرید اینترنتی باید اصالت نماد اعتماد الکترونیکی را با کلیک روی خود نماد بررسی کنند و برای پرداخت نیز تنها از درگاههای رسمی با دامنه shaparak.ir استفاده کنند.
وی همچنین توصیه کرد شهروندان در خرید از شبکههای اجتماعی از پرداخت بیعانه و تسویه کامل پیش از دریافت کالا خودداری کنند و در صورت امکان پرداخت در محل را انتخاب کنند.
رئیس پلیس فتا خوزستان گفت: همزمان با این پویش، مسابقه کتابخوانی با موضوع امنیت خرید اینترنتی برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند برای شرکت در آن به سایت cyberban.ir مراجعه کنند.