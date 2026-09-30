به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، خبرنگار رسانه ملی برای پیگیری صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت مهاباد به میان مردم رفته و موضوع را از آنان جویا شده است.

براساس این گزارش، مردم می‌گویند این صف‌ها درحالی شکل گرفته که تنها چند روز از آغاز ماه و شارژ کارت‌های سوخت می‌گذرد بنابرین افزایش تعداد کارت سوخت در جایگاه‌ها و مدیریت مصرف از سوی مردم مهمترین راهکار برای کاهش این صف‌ها عنوان شده است.

از طرفی مسئولان مربوطه هم می‌گویند مشکلی در خصوص عرضه بنزین در شهرستان مهاباد وجود ندارد و مردم می‌توانند با مدیریت مصرف ما را در ارائه خدمات هرچه بهتر یاری کنند.