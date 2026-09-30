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صفهای طولانی در برخی جایگاههای سوخت مهاباد، چند وقتی است خبرساز شده، این موضوع با حضور میدانی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، خبرنگار رسانه ملی برای پیگیری صفهای طولانی مقابل جایگاههای سوخت مهاباد به میان مردم رفته و موضوع را از آنان جویا شده است.
براساس این گزارش، مردم میگویند این صفها درحالی شکل گرفته که تنها چند روز از آغاز ماه و شارژ کارتهای سوخت میگذرد بنابرین افزایش تعداد کارت سوخت در جایگاهها و مدیریت مصرف از سوی مردم مهمترین راهکار برای کاهش این صفها عنوان شده است.
از طرفی مسئولان مربوطه هم میگویند مشکلی در خصوص عرضه بنزین در شهرستان مهاباد وجود ندارد و مردم میتوانند با مدیریت مصرف ما را در ارائه خدمات هرچه بهتر یاری کنند.