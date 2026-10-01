به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرمانده انتظامی شهرستان رازوجرگلان از شناسایی کلاهبرداری با عنوان «وام فوری» و بازگرداندن ۶۰۰ میلیون ریال به حساب یکی از شهروندان با اقدام به‌موقع پلیس فتا خبرداد.

سرهنگ حسین جان‌پرور گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی با عنوان دریافت وام فوری، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شاکی اعلام کرده بود پس از واریز مبالغی برای دریافت وام، متوجه جعلی بودن موضوع شده و ارتباط خود را با فرد کلاهبردار نیز قطع کرده است افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، متهم اصلی پرونده را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، نامبرده دستگیر و مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به حساب شاکی بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رازوجرگلان اضفه کرد: بررسی های فنی برای کشف دیگر اقدامات مجرمانه متهم در دست اقدام است.