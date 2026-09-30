مدیر توزیع برق آبادان از کشف و جمع‌آوری ۴ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۲ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در آبادان کشف و جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسام ثابتی گفت: این تعداد دستگاه با همکاری واحد حراست، نیروی انتظامی و دادستانی شناسایی و جمع‌آوری شده است.

.وی افزود: استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز، علاوه بر مصرف غیرقانونی برق، موجب افزایش بار شبکه و فشار بر تجهیزات توزیع برق می‌شود.

مدیر توزیع برق آبادان با تأکید بر ادامه روند شناسایی و جمع‌آوری دستگاه های استخراج رمز ارز غیرمجاز، گفت: این اقدامات با همکاری دستگاه‌های مرتبط ادامه خواهد داشت.

ثابتی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با فعالیت دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.