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نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، ضمن تبیین مؤلفههای اندیشه تمدنساز در منظومه فکری و سیره قائد شهید،«جهانبینی» را مهمترین زیرساخت منظومه فکری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، امروز در دیدار با اساتید و دانشگاهیان استان اردبیل که در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، با تبیین مؤلفههای اندیشه تمدنساز در منظومه فکری و سیره قائد شهید،گفت: اندیشه تمدنساز در این منظومه، دارای زیرساختها، مبانی و روبناهایی است که شناخت آنها برای فهم این منظومه ضروری است.
وی «جهانبینی» را مهمترین زیرساخت منظومه فکری دانست و افزود: «جهانبینی» اساس کار است و اگر جهانبینی وحیانی و مبتنی بر قرآنشناسی باشد، بازخورد متفاوتی خواهد داشت و اگر بر مبنای دیگری شکل گرفته باشد، نتیجه دیگری به دنبال خواهد داشت.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه جهانبینی امام شهید، وحیانی و ریشهدار در قرآن بود، گفت: دیدگاههای تفسیری ایشان با بسیاری از دیدگاهها متفاوت بود و نظرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی ایشان نیز بر همین مبنا شکل گرفته بود.
وی «تاریخشناسی» را یکی دیگر از مبانی مهم اندیشه تمدنساز برشمرد و تصریح کرد: اگر فردی با تاریخ ایران معاصر و باستان، تاریخ اسلام و تاریخ جهان آشنایی و ارتباط داشته باشد، نگاه متفاوتی به مسائل و برنامهریزیها خواهد داشت.
حجتالاسلام والمسلمین نواب ادامه داد: قائد شهید تنها محقق و تاریخشناسی است که طول زندگی معصومین(علیهمالسلام) را یکپارچه و تحت عنوان «انسان ۲۵۰ ساله» میبیند و پیش از ایشان چنین بینشی وجود نداشت.
وی با اشاره به اهمیت جهانشناسی و بهویژه غربشناسی خاطرنشان کرد: شناخت نقاط قوت و ضعف غرب از دیگر مبانی مهم است و در کنار آن، «بصیرت» نیز جایگاه ویژهای در تمدنسازی دارد. بصیرت مانند چراغی روشن در شب تاریک بیابان است که مسیر را نشان میدهد.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، دشمنشناسی و مردمشناسی را از ارکان بصیرت دانست و گفت: امام راحل و قائد شهید، مردم را بهخوبی میشناختند.
وی تصریح کرد: فتنهشناسی نیز از دیگر موضوعات مهمی بود که در این منظومه فکری مورد توجه قرار دارد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت «آسیبشناسی» را از دیگر مبانی مهم برشمرد و افزود: رهبر شهید انقلاب در این زمینه بسیار اهل مطالعه و تحقیق بودند و برای شناخت آسیبها و مسائل جامعه اهتمام داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب «اخلاقمداری» را از دیگر مبانی اندیشه تمدنساز عنوان کرد و گفت: تواضع اهمیت زیادی دارد و رهبر شهید متواضع و اهل تهجد و دعا بودند. ایشان هیچگاه از حقوق دولتی استفاده نکردند و از وجوهات شرعی نیز بهره نمیگرفتند و زندگی ایشان با نذورات اداره میشد.
وی «اقتدار و صلابت» را از دیگر مبانی برشمرد و اظهار کرد: امام شهید با اقتدار در برابر دشمنان و جبهه استکبار ایستادگی کردند و آنان را شکست دادند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، «آیندهنگری» را نیز یکی دیگر از این مبانی دانست و گفت: قائد شهید از سالها قبل موضوعاتی را مورد توجه قرار داده و برای تحقق آنها تلاش کرده بودند که از جمله آنها میتوان به پیشرفتهای موشکی و علمی و... اشاره کرد.
حجتالاسلام والمسلمین نواب در ادامه با تشریح نقطه عزیمت برای تمدنسازی گفت: مبارزه در راه کسب استقلال، نخستین نقطه عزیمت است و قائد شهید در دوران طاغوت نیز در این مسیر زندان رفتند.
وی تلاش در جهت آزادی و مردمسالاری را دومین نقطه عزیمت دانست و افزود: گسترش عدالت اسلامی نیز از دیگر نقاط مهم در این مسیر است و بر عملیاتی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید فراوانی صورت گرفت.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، گسترش برخورداریهای عمومی، تحکیم کرامت و منزلت زن و پیشرفت در معنویت را از دیگر محورهای این مسیر برشمرد و اظهار کرد: در طول سالها، جلسات و دیدارهای ویژهای قائد شهید با زنان برگزار کردند و موضوع معنویت نیز همواره مورد توجه و پیگیری ایشان قرار داشت؛ اربعین ، اعتکاف و...از جمله این توجهات امام شهید است.
وی پیشرفت صنعتی کشور را از دیگر نقاط عزیمت دانست و گفت: زمانی کشور حتی سیم خاردار نیز نداشت، اما امروز در حوزههایی مانند موشکهای نقطهزن، فناوری نانو، سلولهای بنیادی و پزشکی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته است.
حجتالاسلام والمسلمین نواب نظریهپردازی و تمدنسازی را از دیگر محورهای مورد توجه دانست و افزود: رهبر شهید برای بیانیه گام دوم انقلاب زحمات زیادی کشیدند و در بند هفتم این بیانیه به موضوع سبک زندگی پرداخته شده که موضوعی بسیار مهم و اثرگذار است.
وی توجه ویژه به دانشمندان و دانشمندپروری را از دیگر نقاط عزیمت برشمرد و گفت: رهبر شهید ساعتها برای دیدار با دانشمندان و تقدیر از آنان وقت میگذاشتند و از دستاوردهای علمی آنان بازدید و آنان راتشویق میکردند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، توجه به جهان اسلام و ایجاد محور مقاومت برای دفاع از کیان کشورهای اسلامی در برابر غرب، تأکید بر توانمندسازی کشور در حوزههای نظامی و دفاعی و نیز تحقیر و شکست قدرتهای اتمی در عرصه علمی و دانشی را از دیگر محورهای مورد توجه برشمرد.
وی ایجاد بصیرت در جامعه را نیز از دیگر نقاط مهم تمدنسازی دانست و اظهار کرد: امام شهید تأکید داشتند که اگر اتفاقی برای کشور رخ دهد، مردم به مبعوث میشوند و کار را تمام خواهند کرد. این نتیجه سالها پرورش مردم و ایجاد بصیرت در جامعه است.
حجتالاسلام والمسلمین نواب ادامه داد: بیش از هفت ماه است که مردم در میدان حضور دارند و از انقلاب و رهبر معظم انقلاب دفاع میکنند و این حضور، حاصل سالها کار فرهنگی، تربیتی و بصیرتافزایی در جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه امام شهید در تمام این سالها انقلاب و کشور را مدیریت و زمینه پیشرفتهای فراوانی را فراهم کردند، گفت: امام شهید به دنبال عزت، استقلال و پیشرفت ایران بود، اما دشمن نمیخواست و نمیخواهد ایران را قوی، مستقل و باعزت ببیند و رهبر ما را به شهادت رساند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با اشاره به مسئله هستهای اظهار کرد: مسئله هستهای بهانه است و دشمن ایران ضعیف، وابسته و تسلیمشده میخواهد؛ اما کور خوانده است و با هدایتهای رهبر معظم انقلاب و حضور مردم، دشمن بار دیگر شکست خواهد خورد.
وی در پایان با اشاره به وعده الهی برای پیروزی جبهه حق خاطرنشان کرد: طبق وعده خداوند، پیروزی برای جبهه حق است و تمدن جهانی اسلامی شکل خواهد گرفت.