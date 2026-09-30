رقابت‌های دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال پسران با حضور هفت تیم از استان‌های مختلف کشور، روز‌های پنجشنبه و جمعه به میزبانی استان البرز برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور تیم‌های کیان اسکیت میناب، خراسان جنوبی، هرمان البرز، آذرخش میبد (یزد)، راگا، هیأت خراسان رضوی و تخت فولاد (اصفهان) برگزار خواهد شد.

تیم‌های حاضر طی دو روز پنجشنبه و جمعه به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت با برگزاری دیدار نهایی، تیم‌های برتر معرفی خواهند شد.