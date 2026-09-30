دومین پیش‌اجلاسیه شهدای کارگری استان مرکزی با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و جامعه کارگری، به میزبانی یکی از واحد‌های صنعتی شهرستان ساوه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام جمعه ساوه گفت: جامعه اسلامی همواره باید در برابر تهدیدات دشمن، با آگاهی و آمادگی ایستادگی کند.

حجت‌الاسلام رحیمی در دومین پیش‌اجلاسیه شهدای کارگری استان مرکزی در ساوه، توسعه زیرساخت‌ها و رونق فعالیت‌های اقتصادی را از الزامات ساخت جامعه‌ای آباد و آزاد دانست و افزود: در کنار توسعه اقتصادی، توجه به اخلاق، معنویت و تربیت نیز زمینه‌ساز رشد معنوی جامعه است.

رئیس سازمان بسیج کارگری و کارخانجات سپاه روح‌الله استان مرکزی نیز گفت: نخستین پیش‌اجلاسیه شهدای کارگری استان در شازند برگزار شد و دومین پیش‌اجلاسیه نیز به میزبانی شهرستان ساوه برگزار شد.

سرهنگ مهدی عبدی افزود: امیدواریم اجلاسیه شهدای کارگری استان مرکزی در اوایل سال آینده برگزار شود.

در این مراسم همچنین سالن اجتماعات شهید کبیری افتتاح و از خانواده این شهید گرانقدر جنگ رمضان تجلیل شد.

اجرای سرود و مداحی از دیگر برنامه‌های دومین پیش‌اجلاسیه شهدای کارگری استان مرکزی در ساوه بود.