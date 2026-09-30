در آستانه برگزاری اجلاسیه شهدای کارگری استان مرکزی
دومین پیشاجلاسیه شهدای کارگری استان مرکزی در ساوه برگزار شد
دومین پیشاجلاسیه شهدای کارگری استان مرکزی با حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و جامعه کارگری، به میزبانی یکی از واحدهای صنعتی شهرستان ساوه برگزار شد.
حجتالاسلام رحیمی در دومین پیشاجلاسیه شهدای کارگری استان مرکزی در ساوه، توسعه زیرساختها و رونق فعالیتهای اقتصادی را از الزامات ساخت جامعهای آباد و آزاد دانست و افزود: در کنار توسعه اقتصادی، توجه به اخلاق، معنویت و تربیت نیز زمینهساز رشد معنوی جامعه است.
رئیس سازمان بسیج کارگری و کارخانجات سپاه روحالله استان مرکزی نیز گفت: نخستین پیشاجلاسیه شهدای کارگری استان در شازند برگزار شد و دومین پیشاجلاسیه نیز به میزبانی شهرستان ساوه برگزار شد.
سرهنگ مهدی عبدی افزود: امیدواریم اجلاسیه شهدای کارگری استان مرکزی در اوایل سال آینده برگزار شود.
در این مراسم همچنین سالن اجتماعات شهید کبیری افتتاح و از خانواده این شهید گرانقدر جنگ رمضان تجلیل شد.
اجرای سرود و مداحی از دیگر برنامههای دومین پیشاجلاسیه شهدای کارگری استان مرکزی در ساوه بود.