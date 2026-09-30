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معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی خوزستان از کشف هزار و ۷۸۲ قبضه سلاح و ۶۵ هزار فشنگ و شناسایی و دستگیری هزار و ۱۷۲ متهم در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ سعید رحیمی در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: در نیمه نخست امسال، هزار و ۷۸۲ قبضه سلاح و ۶۵ هزار فشنگ در استان کشف و ۱۹ باند مرتبط با این حوزه متلاشی شد.
وی افزود: هزار و ۱۷۲ متهم نیز در این ارتباط دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی خوزستان همچنین از کشف بیش از ۷ تن انواع مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: میزان کشفیات مواد مخدر در این مدت ۱۷ درصد افزایش داشته است.
رحیمی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با تیراندازیها، اراذل و اوباش و گروههای مخل امنیت اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد تیراندازیهای رخ داده در ۶ ماهه نخست امسال کشف شده است.
وی با تأکید بر تداوم برخورد با مخلان نظم و امنیت افزود: اقدامات پیشدستانه و هوشمندانه پلیس برای شناسایی و دستگیری عوامل ناامنی در استان ادامه دارد.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی خوزستان در ادامه گفت: در حوزه تصادفات نیز در ۶ ماهه نخست امسال، تصادفات فوتی ۶ درصد کاهش داشته است و عامل انسانی همچنان یکی از مهمترین عوامل وقوع حوادث رانندگی به شمار میرود.
رحیمی همچنین از فعالیت پلیس در حوزه جرایم سایبری و مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و افزود: پلیس امنیت اقتصادی پروندههای مهمی در زمینه اختلاس، ارتشا، زمینخواری، تسهیلات غیرمجاز بانکی و فرار مالیاتی را پیگیری کرده است.
وی با اشاره به هفته نیروی انتظامی با شعار «پلیس مقتدر، ملت مقتدر، ایران سرافراز» گفت: برنامههای هفته نیروی انتظامی از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه برگزار میشود.