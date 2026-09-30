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رقابتهای دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال بانوان با حضور ۱۲ تیم از استانهای مختلف کشور، به میزبانی شهرستان میبد در استان یزد برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال بانوان با حضور تیمهای همدان، پارمیس تهران، آپرانیک میبد (یزد)، خراسان جنوبی، راگا، نورا خراسان رضوی، اصفهان، هیأت خراسان رضوی، هیأت اسکیت قم، سپند بارمان (یزد)، HP آران و بیدگل (اصفهان) و شهید مرادی قهدریجان (اصفهان) به میزبانی میبد یزد برگزار خواهد شد.
مسابقات از روز پنجشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد و رقابتها روز جمعه با برگزاری دیدارهای پایانی و معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان میدهد.