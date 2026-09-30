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برای مدیریت گردشگری در شرایط مختلف، سند راهبردی اقدامات ویژه معاونت گردشگری تدوین و منتشر شده است تا صنعت گردشگری در برابر بحرانها از انعطاف، آمادگی و قدرت واکنش بیشتری برخوردار باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آیین تجلیل از بیش از ۱۰۰ فعال صنعت گردشگری استان اصفهان گفت: آثار و پیامدهای توسعه گردشگری صرفا به افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال محدود نمیشود، بلکه این صنعت میتواند در تقویت اقتصاد محلی، افزایش انسجام اجتماعی، ارتقای سلامت روان، تقویت امنیت و حتی گسترش فرهنگ صلح نقشآفرین باشد.
انوشیروان بندپی، گردشگری فرهنگی و مذهبی، سلامت، آبدرمانی و تندرستی، طبیعتگردی، روستایی و عشایری همچنین خدمات مرتبط با سالمندان از جمله حوزههایی است که میتواند به تنوعبخشی به سبد محصولات گردشگری و توزیع متوازن منافع اقتصادی این صنعت در سطح استان کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه آینده گردشگری بدون استفاده از ظرفیتهای دیجیتال، هوش مصنوعی و بازطراحی شیوههای معرفی، بازاریابی و ارائه خدمات قابل تصور نیست اضافه کرد: این موضوع در اصفهان با همکاری معاونت گردشگری، مدیریت استان و فعالان بخشخصوصی در حال پیگیری است و باید به سمت ایجاد مقصدهای هوشمند و نظامهای یکپارچه ارائه خدمات حرکت کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان هم با اشاره به تعریف و اجرای حدود ۳۰۰ همت طرح در حوزه گردشگری این استان، از افزایش چشمگیر ضریب اشغال مراکز اقامتی اصفهان خبر داد و گفت: ضریب اشغال هتلهای استان که حدود دو سال و نیم قبل بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بود، اکنون به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
امیر کرم زاده، ظرفیت اقامتی رسمی استان اصفهان را حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تخت اعلام و اضافه کرد: اگر ظرفیت شهرداریها، مساجد و سایر ظرفیتهای اقامتی نیز به این رقم اضافه شود، ظرفیت اسکان استان میتواند به حدود ۱۵۰ هزار نفر برسد.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی (هزار و ۹۹۸ مورد آن به ثبت ملی و ۱۷ اثر آن به ثبت جهانی رسیده) و و هزاران جاذبه گردشگری کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.