اعضای بدن مسعود یوسفی‌پور کلیدبری، شهروند ۴۳ ساله لنگرود که دچار مرگ مغزی شده بود، برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن مسعود یوسفی‌پور کلیدبری، شهروند ۴۳ ساله لنگرودی که بر اثر سانحه تصادف رانندگی، دچار مرگ مغزی شده بود، برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر سیامک ریماز با بیان اینکه این بیمار مرگ مغزی پس از تأیید نهایی تیم پزشکی و رضایت خانواده اش، از بیمارستان پیروز لاهیجان برای برداشت اعضا به بیمارستان رازی رشت منتقل شد، افزود: اعضای بدن این شهروند لنگرودی به ۳ بیمار بدحال اهدا شد.

وی با قدردانی از خانواده این بیمار مرگ مغزی و کادر درمان این بیمارستان ها، گفت: اهدای اعضای بدن هر بیمار مرگ مغزی می‌تواند جان یک تا ۸ نفر را از مرگ و تا ۵۳ نفر را از معلولیت نجات دهد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۸۱۳ به سرشماره ۳۴۳۲ و یا مراجعه به سایت ثبت نام کارت اهدای عضو به نشانی Www.ehdacenter. Ir و درگاه اینترنتی https://ble.ir/ehdayeozv_bot، برای دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.