با اجرای برنامه‌های گسترده مراقبت‌های بهداشتی و توجه بیشتر به تغذیه و فعالیت‌های ورزشی، امید به زندگی در کشور افزایش یافته است؛ به‌طوری که میانگین امید به زندگی در مردان به ۷۲ سال و در بانوان به ۷۶ سال رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته سالمند، مراسم تکریم و جشن سالمندان با هدف پاسداشت جایگاه سالمندان و تجلیل از نقش ارزشمند آنان در جامعه برگزار شد.

در این مراسم بر اهمیت توجه به سلامت جسمی و روحی سالمندان و ضرورت تداوم برنامه‌های پیشگیرانه و مراقبت‌های بهداشتی تأکید شد.

مسئولان با اشاره به روند افزایش امید به زندگی، تغذیه مناسب، تحرک و ورزش، مراقبت‌های بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌ها را از مهم‌ترین عوامل مؤثر در ارتقای سلامت و افزایش طول عمر عنوان کردند.

بر اساس اعلام مسئولان، در حال حاضر میانگین امید به زندگی در مردان ۷۲ سال و در بانوان ۷۶ سال است که نشان‌دهنده چهار سال امید به زندگی بیشتر در بانوان نسبت به مردان است.