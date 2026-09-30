امید به زندگی در بانوان ۴ سال بیشتر از مردان
با اجرای برنامههای گسترده مراقبتهای بهداشتی و توجه بیشتر به تغذیه و فعالیتهای ورزشی، امید به زندگی در کشور افزایش یافته است؛ بهطوری که میانگین امید به زندگی در مردان به ۷۲ سال و در بانوان به ۷۶ سال رسیده است.
در این مراسم بر اهمیت توجه به سلامت جسمی و روحی سالمندان و ضرورت تداوم برنامههای پیشگیرانه و مراقبتهای بهداشتی تأکید شد.
مسئولان با اشاره به روند افزایش امید به زندگی، تغذیه مناسب، تحرک و ورزش، مراقبتهای بهداشتی و پیشگیری از بیماریها را از مهمترین عوامل مؤثر در ارتقای سلامت و افزایش طول عمر عنوان کردند.
بر اساس اعلام مسئولان، در حال حاضر میانگین امید به زندگی در مردان ۷۲ سال و در بانوان ۷۶ سال است که نشاندهنده چهار سال امید به زندگی بیشتر در بانوان نسبت به مردان است.