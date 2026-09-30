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معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از کاهش ۳۷ درصدی تخلفات اضافهبار و افزایش ۶۰ درصدی مراجعه ناوگان عمومی به مراکز معاینه فنی استان در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فواد غزیعلی گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با تشدید گشتهای نظارتی و کنترل تناژ در محورهای مواصلاتی استان، تخلفات اضافهبار از ۷۳۴ مورد در مدت مشابه پارسال به ۴۶۴ مورد کاهش یافت.
وی افزود: مجموع اضافهتناژ شناساییشده نیز با کاهش ۳۲ درصدی، از ۲ هزار و ۱۶ تن به هزار و ۳۷۴ تن رسید.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: در این مدت ۵۷ هزار و ۱۴۲ خودرو به مراکز معاینه فنی استان مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۰ درصد افزایش داشته است.
غزیعلی گفت: صدور پروانه عبور ترافیکی برای بارهای غیرمعمول و ترافیکی نیز با کاهش ۱۵ درصدی از ۱۸ هزار و ۴۵۵ فقره به ۱۵ هزار و ۶۲۹ فقره رسید.
وی تأکید کرد: طرحهای پایش و کنترل دروازهای با همکاری پلیس راه استان بهصورت مستمر ادامه دارد تا ایمنی تردد و رعایت مقررات در جادههای خوزستان افزایش یابد.