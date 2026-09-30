اعدام ۲ نفر از عوامل کودتای دی ۱۴۰۴ در مشهد

دو نفر از عوامل دشمن در کودتای دی ماه سال ۱۴۰۴ و عامل شهادت چهار نفر در طبرسی مشهد، به دار مجازات آویخته شدند.