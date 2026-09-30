دو نفر از عوامل دشمن در کودتای دی ماه سال ۱۴۰۴ و عامل شهادت چهار نفر در طبرسی مشهد، به دار مجازات آویخته شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، «علی همتی» و «مجید نیک اندیش» دو نفر از عوامل میدانی اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ که منجر به شهادت رسیدن ۴ نفر از نیروهای حافظ امنیت در منطقه طبرسی مشهد شد، بامداد امروز چهارشنبه هشتم مهر و پس از تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور و طی روال قانونی به دار مجازات آویخته شدند.
علی همتی سیستانی فرزند حسن و مجید نیک اندیش فرزند محمد ابراهیم از فعالان و لیدرهای اغتشاشات در طبرسی مشهد بودند.