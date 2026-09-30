به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مدیر جهادکشاورزی مهاباد گفت: همزمان با آغاز کشت محصولات کشاورزی، توزیع کود‌های شیمیایی در ۵ مرکز این شهرستان آغاز شد.

بایزید حسن پور گفت: ۴ کارگزار بخش خصوصی و یک شرکت تعاونی کود مورد نیاز بهره برداران بخش کشاورزی مهاباد را تامین و توزیع می‌کنند.

وی افزود: از آغاز سال زراعی جدید بیش از ۶۵۰ تن انواع کود شیمیایی تاکنون بین کشاورزان توزیع شده و تا پایان کشت پاییزه ادامه خواهد داشت.