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با فرارسیدن فصل کشت پاییزه، توزیع کودهای شیمیایی در مهاباد هم آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مدیر جهادکشاورزی مهاباد گفت: همزمان با آغاز کشت محصولات کشاورزی، توزیع کودهای شیمیایی در ۵ مرکز این شهرستان آغاز شد.
بایزید حسن پور گفت: ۴ کارگزار بخش خصوصی و یک شرکت تعاونی کود مورد نیاز بهره برداران بخش کشاورزی مهاباد را تامین و توزیع میکنند.
وی افزود: از آغاز سال زراعی جدید بیش از ۶۵۰ تن انواع کود شیمیایی تاکنون بین کشاورزان توزیع شده و تا پایان کشت پاییزه ادامه خواهد داشت.