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رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با اشاره به کاهش استقبال از رشتههای معدن و زمینشناسی درخصوص کمبود نیروی متخصص در بخش معدن طی ۱۰ سال آینده هشدار داد.
رضا بستامی در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما گفت: یکی از برنامههای شورای راهبردی بخش معدن که به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور معاون امور معدن و صنایع معدنی، ایمیدرو، سازمان زمینشناسی و سازمان نظام مهندسی معدن تشکیل میشود، موضوع منابع انسانی است که در آن ساماندهی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش معدن به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار شده است.
وی افزود: در این طرح باید وضعیت نیروی انسانی بخش معدن از سطح کارگری و تکنسین تا کارشناسی و پیمانکاری بررسی شود، تا مشخص شود که بخش معدن در سالهای آینده به چه میزان نیروی متخصص نیاز دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با اشاره به اینکه این طرح با توجه به شرایط ایجاد شده در بخش آموزش آکادمیک در حال پیگیری است، افزود: روند حضور دانشجویان در رشتههای مرتبط به بخش معدن کند شده و اگر با همین روند و شیب حرکت کنیم، در ۱۰ سال آینده ناچار خواهیم بود متخصصان بخش معدن را از کشورهای همسایه وارد کنیم.
بستامی تأکید کرد: برای جلوگیری از این وضعیت، از وزارت آموزش و پرورش تا وزارت علوم باید در کنار متولیان بخش معدن قرار بگیرند و برای افزایش جذب دانشآموزان و دانشجویان در رشتههای مرتبط با معدن سیاستگذاری کنند.
وی از آمادگی سازمان نظام مهندسی معدن برای جذب استعدادهای برتر خبر داد و گفت: سازمان در این زمینه بهصورت کتبی اعلام آمادگی کرده و فراخوانی نیز منتشر شده است تا رتبههای یک تا ۱۰۰ کنکور در رشتههای مرتبط جذب و در بهترین معادن کشور بورسیه شودند.
بستامی با اشاره به کاهش تمایل دانشآموزان به رشتههای مهندسی افزود: در حالی که بازار کار بسیاری از رشتههای مهندسی کاهش یافته، شرایط اشتغال در بخش معدن نسبت به بسیاری از رشتهها مناسبتر است.
وی ادامه داد: دانشجویان رشتههای معدن، زمینشناسی، نقشهبرداری و متالورژی استخراجی، که چهار رشته اصلی مورد نیاز بخش معدن هستند، در صورت برخورداری از توان علمی مناسب، پس از فارغالتحصیلی با بازار کار مناسبی مواجه خواهند بود و متولیان بخش معدن برای اشتغال آنها آمادگی دارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن همچنین درباره وضعیت آموزش عالی در رشتههای معدن و زمینشناسی گفت: در کشور حدود ۱۴۶ دانشکده معدن و زمینشناسی داریم، اما اغلب ظرفیتهای مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد خالی است و در دانشگاههای دولتی نیز بسیاری از این رشتهها با تعداد محدودی دانشجو برگزار میشوند یا حتی فاقد دانشجو هستند.
وی افزود: در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز تعداد دانشجویان این رشتهها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و حتی برخی واحدهای دانشگاهی کوچک برای ادامه فعالیت، در واحدهای دیگر ادغام میشوند.
بستامی این وضعیت را یک زنگ خطر جدی برای بخش معدن دانست و گفت: اگر برای این مسئله چارهاندیشی نکنیم و همه دستگاهها دست به دست هم ندهند، در آینده با کمبود نیروی متخصص مواجه خواهیم شد.
وی افزود: این موضوع فقط بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان نظام مهندسی معدن نیست و وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش نیز باید پای کار بیایند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با رد تصور عمومی درباره سخت و دشوار بودن کار در معادن زیرزمینی گفت: تنها حدود سه درصد معادن کشور زیرزمینی هستند و یکونیم درصد معادن زغالسنگ زیرزمینی محسوب میشوند و بخش عمده معادن بهصورت روباز فعالیت میکنند.
بستامی افزود: رشته معدن یکی از رشتههای تخصصی، جذاب و دارای ظرفیت بالای علمی در حوزه مهندسی است و دانشآموختگان این رشته از نظر علمی و تخصصی ظرفیت بالایی دارند؛ ضمن اینکه بستر اشتغال آنها نیز در شرایط فعلی فراهم است.