به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر چهارشنبه ۸ مهرماه در آیین رونمایی از کتاب مکمل زبان‌آموزی ویژه دانش‌آموزان پایه اول دوزبانه که در شهرستان باوی برگزار شد، با اشاره به گستردگی دوزبانگی در خوزستان اظهار کرد: در برخی شهرستان‌های خوزستان با تنوع گویشی روبه‌رو هستیم و به همین دلیل، زبان‌آموزی باید به‌صورت جدی در برنامه‌های آموزش و پرورش دنبال شود.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزی که در آغاز ورود به مدرسه توانایی لازم برای برقراری ارتباط زبانی با معلم و همسالان خود را ندارد، ممکن است در تعامل‌های آموزشی با مشکل و اضطراب مواجه شود، افزود: در این شرایط، تقویت دوره پیش‌دبستانی و افزایش ضریب پوشش آن و همچنین طراحی و تدوین بسته مکمل زبان‌آموزی به عنوان دو راهکار اصلی در دستور کار قرار گرفته است.

علی‌فر بیان داشت: در استان خوزستان توجه ویژه به مناطق محروم و دوزبانه از ضرورت‌هاست و از این رو، همزمان با توسعه و رایگان‌ کردن دوره پیش‌دبستانی، باید محتوای تخصصی و متناسب با نیاز دانش‌آموزان دوزبانه در اختیارشان قرار داد تا فرآیند ورود به آموزش رسمی برای آن‌ها آسان‌تر شود.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش خوزستان تصریح کرد: آموزش زبان باید بر اصول علمی استوار باشد، زبان‌آموزی باید از شنیدن آغاز شود و آموزش نیز تا حد امکان در فضایی بانشاط، آهنگین و تعاملی پیش برود تا دانش‌آموز از طریق ارتباط با گروه همسالان، مهارت‌های زبانی خود را تقویت کند.

علی‌فر ادامه داد: تصمیم‌گیری در آموزش و پرورش باید علمی و مبتنی بر داده باشد و بدون مطالعه و کار پژوهشی نباید طرحی را اجرا کرد. در آغاز فعالیت، ۱۵ اولویت راهبردی برای مجموعه آموزش ‌ وپرورش استان خوزستان تعیین شد که زبان‌آموزی یکی از این اولویت‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به رونمایی کتاب مکمل زبان‌آموزی افزود: این بسته آموزشی با هدف پاسخ به نیاز دانش‌آموزان دوزبانه طراحی شده و قرار است ابتدا به‌ صورت پایلوت در استان خوزستان اجرا شود. امیدواریم با حمایت معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش ‌و پرورش، زمینه استفاده از این تجربه در دیگر استان‌های کشور نیز فراهم شود.

علی‌فر اضافه کرد: این کتاب برای دانش‌آموزان رایگان است؛ معتقدیم که اجرای برنامه‌های آموزشی نباید هزینه جدیدی به خانواده‌ها تحمیل کند و در این خصوص، برای تأمین رایگان این کتاب برای دانش‌آموزان، از کمک مؤسسه خیریه «راه ایمان» استفاده شده است.