به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی سومین دوره مسابقات مینی فوتبال بانوان کشور عصر امروز (چهارشنبه ۸ مهر) با حضور علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همگانی، محمد تقی‌زاده مسئول دفتر مشترک انجمن‌ها، محمدرضا روشن‌روز کارشناس فدراسیون، امین الله‌مانی رئیس کمیته مینی‌فوتبال کشور، مریم دباغ نایب‌رئیس کمیته و حمید شرافتی عضو هیئت رئیسه کمیته برگزار شد.

️ در این مراسم ۱۵ تیم حاضر در مرحله مقدماتی مسابقات براساس قرعه در دو گروه هشت و هفت تیمی قرار گرفتند.

گروه اول:

دختران بهشهر، سلام، لالی خوزستان، اتحاد اصفهان، اتحاد آرنا اصفهان، کمند آمل، شهروند محمودآباد و شهدای مدافع حرم آذربایجان

گروه دوم:

آبی‌پوشان اردبیل، نصر کهتویه، هیئت ورزش‌های همگانی خراسان رضوی، هیئت ورزش‌های همگانی فارس، طوطیای سازی، زاینده‌رود اصفهان و سلمان بابل

پس از برگزاری رقابت‌های مرحله مقدماتی، تیم‌های برتر، جواز حضور در مراحل نهایی مسابقات را کسب می‌کنند.