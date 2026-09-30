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مراسم قرعهکشی سومین دوره مسابقات مینی فوتبال بانوان کشور برگزار شد و ۱۵ تیم حاضر در این رقابتها حریفان خود را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعهکشی سومین دوره مسابقات مینی فوتبال بانوان کشور عصر امروز (چهارشنبه ۸ مهر) با حضور علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون ورزشهای همگانی، محمد تقیزاده مسئول دفتر مشترک انجمنها، محمدرضا روشنروز کارشناس فدراسیون، امین اللهمانی رئیس کمیته مینیفوتبال کشور، مریم دباغ نایبرئیس کمیته و حمید شرافتی عضو هیئت رئیسه کمیته برگزار شد.
️ در این مراسم ۱۵ تیم حاضر در مرحله مقدماتی مسابقات براساس قرعه در دو گروه هشت و هفت تیمی قرار گرفتند.
گروه اول:
دختران بهشهر، سلام، لالی خوزستان، اتحاد اصفهان، اتحاد آرنا اصفهان، کمند آمل، شهروند محمودآباد و شهدای مدافع حرم آذربایجان
گروه دوم:
آبیپوشان اردبیل، نصر کهتویه، هیئت ورزشهای همگانی خراسان رضوی، هیئت ورزشهای همگانی فارس، طوطیای سازی، زایندهرود اصفهان و سلمان بابل
پس از برگزاری رقابتهای مرحله مقدماتی، تیمهای برتر، جواز حضور در مراحل نهایی مسابقات را کسب میکنند.