استاندار قزوین، در سلسله بازدید‌های میدانی خود از شهر صنعتی البرز در قالب طرح «چهارشنبه‌های صنعت»، بر رفع گلوگاه‌های مالی و اداری صنایع سرامیک و لوازم خانگی جهت بازگشت به چرخه تولید و توسعه صادرات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استاندار قزوین در ادامه برنامه‌های مستمر «چهارشنبه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری» با هدف نظارت میدانی بر روند تولید و بررسی چالش‌های صنایع، از واحد‌های فعال در حوزه تولید سرامیک و لوازم خانگی در شهر صنعتی البرز بازدید کرد.

نوذری در جریان بازدید از واحد‌های تولیدی حوزه سرامیک و کاشی، با اشاره به ظرفیت بالای محصولات این استان در بازار‌های بین‌المللی، به‌ویژه بازار روسیه، اظهار داشت: «بازار صادراتی برای این محصولات بسیار تشنه است و صنایع برای حفظ پویایی خود، ناگزیر به ورود به عرصه‌های جهانی هستند.»

وی با اشاره به چالش‌های مربوط به اخذ کارت بازرگانی به دلیل بدهی‌های تأمین اجتماعی و مالیاتی، بر ضرورت رفع این موانع برای توسعه صادرات تأکید کرد.

همزمان، استاندار در بازدید از واحد‌های حوزه لوازم خانگی، بر ضرورت احیای ظرفیت‌های تولیدی این بخش تأکید و دستور پیگیری فوری برای رفع معضلات ساختاری را صادر کرد. نوذری با اشاره به اهمیت بازگشت تولیدکنندگان به چرخه اقتصادی، اعلام کرد: «هدف اصلی ما، شناسایی دقیق گلوگاه‌های تولید و هموارسازی مسیر فعالیت این صنایع است.»

استاندار قزوین در پایان، با دستور پیگیری فوری برای رفع موانعی همچون مسدود بودن اسناد به دلیل بدهی به شرکت شهرک صنعتی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، بر لزوم رفع این چالش‌ها جهت بازگشت کامل این واحد‌های صنعتی به چرخه تولید تأکید نمود.