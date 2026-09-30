مدیرکل ثبت احوال خوزستان از ثبت ۳۷ هزار و ۳۵۹ رویداد ولادت در استان طی شش ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مصطفی امانی‌پور گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۳۷ هزار و ۳۵۹ رویداد ولادت در استان خوزستان به ثبت رسیده است.

وی افزود: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، ۵۲ درصد نوزادان پسر و ۴۸ درصد دختر بوده‌اند و ۷۵.۷ درصد ولادت‌ها در مناطق شهری و ۲۴.۳ درصد در مناطق روستایی ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال خوزستان ادامه داد: در این مدت به‌طور متوسط روزانه ۲۰۰ نوزاد و در هر ساعت حدود ۸ نوزاد در استان متولد شده‌اند.

امانی‌پور گفت: در شش ماه نخست امسال، ۶۷۶ مورد دوقلوزایی و ۲۸ مورد سه‌قلوزایی در خوزستان ثبت شده است که در مجموع ۳.۸ درصد ولادت‌های ثبت‌شده استان مربوط به چندقلوزایی بوده است.