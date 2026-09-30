کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت:با نفوذ سامانه بارشی به زنجان و صدور هشدار زرد، از فردا رگبار باران، رعدوبرق و افزایش ابر بیشتر مناطق استان را فرا می‌گیرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ الهام نجفی گفت: با نفوذ سامانه بارشی ضعیف به منطقه از فردا، انتظار افزایش پوشش ابر، رگبار باران و رعد و برق در اغلب مناطق استان وجود دارد که این شرایط جوی تا روز شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

نجفی با بیان اینکه مقدار بارش‌های ناشی از فعالیت این سامانه قابل توجه نخواهد بود، اما در برخی مناطق احتمال بارش‌های رگباری و بیشتر وجود دارد،افزود: روز‌های جمعه و شنبه هفته آینده سرعت وزش به طور چشمگیر افزایش می‌یابد و به حد شدید هم خواهد رسید که این وضعیت موجب خیزش گرد و خاک در فضا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این خصوص هشدار زرد هواشناسی صادر شده است، گفت: به لحاظ دمایی نیز روند کلی کاهشی است و استقرار هوای خنک را شاهد خواهیم بود.

کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان افزود: زنجان طی شبانه روز گذشته با دمای ۹ درجه سانتیگراد بعد از ارومیه به عنوان دومین مرکز استان خنک کشور ثبت شد.