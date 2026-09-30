شهردار اراک گفت: مانور مقابله با سیلاب با هدف آمادگی نیرو‌های امدادی و ستاد بحران در صورت بروز سیلاب در اراک برگزار شد و با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علیرضا محمودی اظهار داشت: برای این مانور ۱۰ سناریو طراحی شده و بیش از ۱۵۰ نفر از عوامل شهرداری و نیرو‌های امدادی با تجهیزات کامل در آن حضور دارند.

وی با اشاره به سیل سال ۱۳۹۸ افزود: پس از آن سیل، برخی از زیرساخت‌های شهری برای کاهش آسیب‌های ناشی از سیلاب در اراک مرمت و نوسازی شده است.

این مانور در منطقه کلاله اراک و با حضور نیرو‌های امدادی هلال احمر، آتش‌نشانی، پسماند، اورژانس، ستاد بحران شهرداری و نیروی انتظامی برگزار شد.