به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهران کریمیان گفت: مرکز کاشت حلزون خوزستان از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون یک هزار و ۶۰۰ نفر در این مرکز تحت عمل کاشت حلزون قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، علاوه بر کاشت رایگان حلزون برای ۱۰۴ نفر، ۲۶۲ نفر نیز از خدمات تعمیر و تعویض قطعات کاشت حلزون بهره‌مند شدند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۳۲۷ میلیون تومان برای تأمین وسایل کمک‌توانبخشی و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای تعمیر و تعویض قطعات کاشت حلزون اختصاص یافت.

کریمیان با اشاره به خدمات بهزیستی به ناشنوایان و کم‌شنوایان افزود: غربالگری شنوایی، تأمین سمعک و باتری، توانبخشی شنیداری و گفتاری، مشاوره خانواده و خدمات پس از کاشت حلزون از جمله این خدمات است.

وی همچنین از انجام یک هزار و ۵۶ مورد اعزام مترجم زبان اشاره در سال گذشته خبر داد و گفت: این خدمات در امور حقوقی، آموزشی، درمانی و دانشگاهی به ناشنوایان ارائه شده است.