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مسئول قرارگاه ملی جهاد تبیین، با تقدیر از مردم ولایتمدار شهرستان قرچک، این شهر را در رتبههای اول تجمعات مردمی استان تهران قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسئول قرارگاه ملی جهاد تبیین، با حضور چندباره و سخنرانی در تجمعات مردمی میدان امام خمینی (ره) شهرستان قرچک، از مردم پیشگام و همیشه در صحنه این شهرستان تقدیر کرد.
وی گفت: طبق آمار کمی و کیفی و مطالعات صورت گرفته، میدان امام خمینی (ره) شهرستان ولایتمدار قرچک در میان تجمعات و میادین شهرستانهای استان تهران، از اولین شب تجمعات مردمی تاکنون در رتبههای اول شهرستانهای برگزارکننده تجمعات مردمی قرار دارد.
سردار ابراهیمپور افزود: مردم قرچک در همان شب اول که هنوز شهادت رهبر عزیز مشخص نبود، تجمع خودجوش خود را شروع کرده بودند و به همین دلیل از دیگر نقاط کشور یک شب بیشتر در تجمعات حضور پیدا کردند.
مسئول قرارگاه ملی جهاد تبیین در ادامه با اشاره به شاخصههای برتری تجمعات خونخواهی مردم شهرستان قرچک خاطرنشان کرد: مردمی بودن و کمکهای مردم، همراهی ادارات و مسئولان، پوشش رسانهای، استفاده از ظرفیت خیران و نیکوکاران و موکبها، آغاز و پایان بهموقع تجمعات و نسبت جمعیت تجمعکنندگان به جمعیت شهر و شهرستان، مهمترین شاخصههای برتر بودن این تجمعات قرچک است.