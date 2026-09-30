معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در آیین افتتاح جشنواره گردشگری کارونسرای ایزدخواست، بر لزوم حمایت از آثار باکیفیت و به‌روزرسانی طراحی‌ها مطابق با نیاز بازار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما برزین ضرغامی در بازدید از غرفه‌ها و بررسی آثار به‌ویژه مشک‌ها که نماینده توانمندی‌های این شهر بودند، گفت: کار‌های بسیار غنی و ارزشمندی در ایزدخواست انجام شده است. ما موظفیم از هنرمندانی حمایت کنیم که فرصت یافته‌اند هنر خود را در فضای مشترکی به نمایش بگذارند تا هنر‌های سنتی فراموش نشوند.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخشی از سخنان خود به یکی از چالش‌های اساسی صنایع‌دستی اشاره کرد و هشدار داد: هنرمندان نباید در مسیر بازاری کردن آثار، اصالت هنر را فدا کنند.

او تصریح کرد: بسیاری از هنرمندان در تلاش برای پاسخ به سلیقه بازار و افزایش فروش، در مسیر بازاری کردن دچار اشتباه می‌شوند. هنر باید با سلیقه روز پیش برود، اما نباید هویت سنتی خود را از دست بدهد.

ضرغامی همچنین در پاسخ به درخواست‌های مطرح شده، از حمایت‌های آتی وزارتخانه خبر داد و پیشنهاد وی برای ایجاد یکمرکز جامع صنایع‌دستی در شهر ایزدخواست بود.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این باره گفت: ما به دنبال ایجاد فضایی هستیم که هم کارگاه باشد و هم نمایشگاه؛ بازارچه‌ای که هنرمندان در آن فضای کسب‌وکار، تولید و عرضه را در یک مکان داشته باشند. این مرکز باید محیطی آرام و خلاق باشد تا هنرمندان بتوانند با آرامش خاطر کار کنند و در عین حال، با تعامل مستقیم با مخاطب، روزبه‌روز شوند.

او بر لزوم مستندسازی و ثبت این آثار تأکید کرد و از بررسی چاپ کتاب یا آثار مکتوب درباره صنایع دستی منطقه برای حفظ این میراث برای نسل‌های آینده خبر داد.