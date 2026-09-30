\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u060c \u0646\u0645\u0627\u0632\u06af\u0632\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0633\u062c\u062f \u062d\u0627\u062c\u200c\u062a\u0642\u06cc\u200c\u062e\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0633\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u0632\u062d\u0645\u0627\u062a \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647\u200c\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0622\u062a\u0634\u200c\u0646\u0634\u0627\u0646\u0627\u0646 \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0631 \u0648 \u0642\u062f\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0645\u0644 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\n