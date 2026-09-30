به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس گروه‌های جهادی در راستای خدمات رسانی به مناطق محروم و کم برخوردار در قالب تیم کاروان سلامت به روستای تزرج اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرهنگ سجاد دهقانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد گفت: این کاروان سلامت در مدت یک روز به اهالی ۳۸۰ تَن از این روستا و روستای اطرف خدمات پزشکی و دارویی رایگان ارائه کردند.

مسئول تیم کاروان سلامت گفت: این کاروان سلامت شامل پزشک عمومی، ایستگاه سلامت، مشاور تغذیه، روانشناس و داروخانه است که خدمات درمانی و دارویی را به صورت رایگان ارائه دادند.

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امیرحسین کریمی افزود: برای تهیه دارو بیش از یک میلیارد تومان هزینه شده است.

وی گفت: کاروان سلامت در ماه‌های آینده نیز در مناطق مختلف شهرستان حاجی‌آباد حضور می‌یابند.