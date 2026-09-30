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رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: جنگ سوم ما با استکبار و مقاومت ملت ایران در برابر دو قدرت منطقهای و جهانی، معادلات را برهم زده و زمینه فروپاشی و شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی را در افکار عمومی جهان فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام «حسین طائب» عصر امروز (چهارشنبه) در اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر، شجاعت، آمادگی، ولایتمداری، مبارزه با اشرافیگری و زبان گویای ابوذر غفاری، شخصیت تاریخ اسلام، را از ویژگیهای برجسته این صحابی پیامبر برشمرد و درباره شرایط امروز جهان و نقش رسانه اظهار داشت: امروز در جهانی زندگی میکنیم که رقابت اصلی در آن بر سر تصرف ذهنها و قلبهاست.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: در جهان دوقطبی میان استکبار جهانی و مکتب اسلام، نظام سلطه تلاش میکند تمام ابزارهای خود را در جنگ ترکیبی به کار گیرد تا اذهان جهانیان را به تسخیر خود درآورد.
وی ادامه داد: این تسخیر تنها به معنای تصرف سرزمینها نیست، بلکه منافع و سرمایههای ملتها و همچنین فضای حاکم بر اذهان تکتک مردم جهان را نیز هدف قرار میدهد.
حجتالاسلام طائب با اشاره به جنگ سوم با استکبار گفت: این جنگ معادلات را برهم زده است. صاحبنظران معتقدند مقدمه هر جنگی، فروپاشی ذهنی است؛ دشمن تلاش میکند ابتدا اذهان را تسخیر و انسانها را سست و سپس به آنها حمله کند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: اگر انسانها در برابر این فشارها مقاومت کنند، همین مقاومت میتواند مقدمه شکست دشمن باشد.
وی خاطرنشان کرد: جنگ سوم ما با استکبار و پیروزی ملت ایران در برابر دو قدرت تا بن دندان مسلح، که یکی قدرتی منطقهای و دیگری قدرتی جهانی است، موجب شده مقدمه شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در اذهان مردم جهان شکل بگیرد و این، آغاز یک تحول است.
حجت الاسلام طائب با اشاره به اینکه امروز این سؤال در اذهان همه ملتها شکل گرفته که این قدرت نظامی برای دفاع از ملتهاست، گفت: آمریکاییها ادعا کردند برای دفاع از کشورهای منطقه به آنجا میآیند، اما امروز ملتهای منطقه میگویند شما آمدید و کشتار راه انداختید؛ در جنگ جهانی دوم، علیرغم استفاده از بمب اتم، با تصویرسازی تصویر موفقیت و نماد انسانی از خود نشان دادند، اما در این جنگ چنان افتضاح بودند که موشکهای جدید و بمبهای جدید را بر سر بیش از ۱۶۰ کودک ریختند، بهگونهای که از یک کودک هیچ اثری باقی نماند؛ تصویری که دیگر قابل پاک کردن نیست و تا بلندای تاریخ ادامه خواهد یافت.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه امروز بر تعداد فریمهای این تصاویر روزبهروز افزوده میشود و حکام آمریکا را در خود سرزمین آمریکا به پاسخگویی میطلبد، عنوان کرد: دانشجویان آمریکایی در بزرگترین دانشگاهها میپرسند حقوق بشری که جزو اصول دهگانه منشور استقلال آمریکا بود به کجا رسید و بمباران مدرسه کجای منشور استقلال آمریکا قرار دارد.
وی تصریح کرد: همانگونه که در جنگ نظامی لانچر، شهرک موشکی و انسانِ پای لانچر وجود دارد، در انعکاس تصویر نیز رسانه جای آن شهرک موشکی را میگیرد و ابزارهای تبلیغی از عکس، فیلم، تیتر خبر و گزارش، تک به تک به موشک تبدیل میشوند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: اگر بتوانیم با تیتر، گزارش و تصویر خوب، جنایات را برای مردم آزاده جهان به تصویر بکشیم و ادراکسازی کنیم، شتابدهنده فروپاشی آمریکاییها خواهیم شد؛ همانگونه که پای لانچر یک نفر ایستاده و شلیک موشک را انجام میدهد، اینجا خبرنگار و اصحاب رسانهاند که در تصویرسازی از جنایات آمریکاییها باید پای رسانه بایستند و به اوج جنایات آمریکاییها و اسرائیلیها شلیک کنند.
حجت الاسلام طائب با بیان اینکه جنگ ۴۰ روزه یا ۱۰۰ روزه تمام میشود، اما روایت از جنگ میماند، تأکید کرد: اینکه رسانه بتواند ابعاد جنگ را درست تصویر کند تا دشمن نتواند دیو را فرشته و شیطان را سفید معرفی کند، کار رسانه است بنابراین امروز زمانهای است که تکبه تک آزادگانی که در خود توانی میبینند در انعکاس خبر، تبدیل به یک انسانِ رسانه شوند و به پا خیزند.
وی با اشاره به وظیفه بسیج در حمایت از انسانهای آزاده و خبرنگاران شریف و عزیزی که با جان خود در جنگ هم، چون جنگ در غزه و لبنان نشان دادند که برای دفاع از ملتهای مظلوم و کودکان پای کار هستند و تصویر کشتار ۵۰ هزار کودک و زن را به دنیا مخابره کردند و ایستادند و شهید شدند، گفت: امروز باید یک جبهه متحد و بلند در سراسر جهان از خبرنگاران آزاده و انسانِ رسانهها دور هم جمع شوند، به یک مجموعه تبدیل شوند و این جنایات دشمن را به رخ جهانیان بکشند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: سازمان بسیج هم برای اصحاب رسانه در داخل که به دنبال ترویج فرهنگ مقاومت و ایستادگی در کشور هستند و هم برای همه آزادگان جهان که میخواهند در این میدان حضور پیدا کنند، بهعنوان یار و یاور آنان در صحنه حضور خواهد یافت و آمادگی همه نوع همکاری و پشتیبانی از این عرصه را اعلام میکند.