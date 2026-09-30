به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام «حسین طائب» عصر امروز (چهارشنبه) در اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر، شجاعت، آمادگی، ولایت‌مداری، مبارزه با اشرافی‌گری و زبان گویای ابوذر غفاری، شخصیت تاریخ اسلام، را از ویژگی‌های برجسته این صحابی پیامبر برشمرد و درباره شرایط امروز جهان و نقش رسانه اظهار داشت: امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که رقابت اصلی در آن بر سر تصرف ذهن‌ها و قلب‌هاست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: در جهان دوقطبی میان استکبار جهانی و مکتب اسلام، نظام سلطه تلاش می‌کند تمام ابزار‌های خود را در جنگ ترکیبی به کار گیرد تا اذهان جهانیان را به تسخیر خود درآورد.

وی ادامه داد: این تسخیر تنها به معنای تصرف سرزمین‌ها نیست، بلکه منافع و سرمایه‌های ملت‌ها و همچنین فضای حاکم بر اذهان تک‌تک مردم جهان را نیز هدف قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به جنگ سوم با استکبار گفت: این جنگ معادلات را برهم زده است. صاحب‌نظران معتقدند مقدمه هر جنگی، فروپاشی ذهنی است؛ دشمن تلاش می‌کند ابتدا اذهان را تسخیر و انسان‌ها را سست و سپس به آنها حمله کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: اگر انسان‌ها در برابر این فشار‌ها مقاومت کنند، همین مقاومت می‌تواند مقدمه شکست دشمن باشد.

وی خاطرنشان کرد: جنگ سوم ما با استکبار و پیروزی ملت ایران در برابر دو قدرت تا بن دندان مسلح، که یکی قدرتی منطقه‌ای و دیگری قدرتی جهانی است، موجب شده مقدمه شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در اذهان مردم جهان شکل بگیرد و این، آغاز یک تحول است.

حجت الاسلام طائب با اشاره به اینکه امروز این سؤال در اذهان همه ملت‌ها شکل گرفته که این قدرت نظامی برای دفاع از ملت‌هاست، گفت: آمریکایی‌ها ادعا کردند برای دفاع از کشور‌های منطقه به آنجا می‌آیند، اما امروز ملت‌های منطقه می‌گویند شما آمدید و کشتار راه انداختید؛ در جنگ جهانی دوم، علیرغم استفاده از بمب اتم، با تصویرسازی تصویر موفقیت و نماد انسانی از خود نشان دادند، اما در این جنگ چنان افتضاح بودند که موشک‌های جدید و بمب‌های جدید را بر سر بیش از ۱۶۰ کودک ریختند، به‌گونه‌ای که از یک کودک هیچ اثری باقی نماند؛ تصویری که دیگر قابل پاک کردن نیست و تا بلندای تاریخ ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه امروز بر تعداد فریم‌های این تصاویر روزبه‌روز افزوده می‌شود و حکام آمریکا را در خود سرزمین آمریکا به پاسخگویی می‌طلبد، عنوان کرد: دانشجویان آمریکایی در بزرگترین دانشگاه‌ها می‌پرسند حقوق بشری که جزو اصول دهگانه منشور استقلال آمریکا بود به کجا رسید و بمباران مدرسه کجای منشور استقلال آمریکا قرار دارد.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که در جنگ نظامی لانچر، شهرک موشکی و انسانِ پای لانچر وجود دارد، در انعکاس تصویر نیز رسانه جای آن شهرک موشکی را می‌گیرد و ابزار‌های تبلیغی از عکس، فیلم، تیتر خبر و گزارش، تک به تک به موشک تبدیل می‌شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: اگر بتوانیم با تیتر، گزارش و تصویر خوب، جنایات را برای مردم آزاده جهان به تصویر بکشیم و ادراکسازی کنیم، شتاب‌دهنده فروپاشی آمریکایی‌ها خواهیم شد؛ همان‌گونه که پای لانچر یک نفر ایستاده و شلیک موشک را انجام می‌دهد، اینجا خبرنگار و اصحاب رسانه‌اند که در تصویرسازی از جنایات آمریکایی‌ها باید پای رسانه بایستند و به اوج جنایات آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها شلیک کنند.

حجت الاسلام طائب با بیان اینکه جنگ ۴۰ روزه یا ۱۰۰ روزه تمام می‌شود، اما روایت از جنگ می‌ماند، تأکید کرد: اینکه رسانه بتواند ابعاد جنگ را درست تصویر کند تا دشمن نتواند دیو را فرشته و شیطان را سفید معرفی کند، کار رسانه است بنابراین امروز زمانه‌ای است که تک‌به تک آزادگانی که در خود توانی می‌بینند در انعکاس خبر، تبدیل به یک انسانِ رسانه شوند و به پا خیزند.

وی با اشاره به وظیفه بسیج در حمایت از انسان‌های آزاده و خبرنگاران شریف و عزیزی که با جان خود در جنگ هم، چون جنگ در غزه و لبنان نشان دادند که برای دفاع از ملت‌های مظلوم و کودکان پای کار هستند و تصویر کشتار ۵۰ هزار کودک و زن را به دنیا مخابره کردند و ایستادند و شهید شدند، گفت: امروز باید یک جبهه متحد و بلند در سراسر جهان از خبرنگاران آزاده و انسانِ رسانه‌ها دور هم جمع شوند، به یک مجموعه تبدیل شوند و این جنایات دشمن را به رخ جهانیان بکشند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: سازمان بسیج هم برای اصحاب رسانه در داخل که به دنبال ترویج فرهنگ مقاومت و ایستادگی در کشور هستند و هم برای همه آزادگان جهان که می‌خواهند در این میدان حضور پیدا کنند، به‌عنوان یار و یاور آنان در صحنه حضور خواهد یافت و آمادگی همه نوع همکاری و پشتیبانی از این عرصه را اعلام می‌کند.