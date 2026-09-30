بهرام سبحانی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره آمار تولید در ۵ ماهه نخست امسال افزود: میزان تولید و عملکرد ۵ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در بخش‌های مختلف با کاهش تولید مواجه است.

وی گفت: این کاهش تولید دلایل متعددی دارد که عمده آن تبعات ناشی از جنگ رمضان است که به کاهش تولید واحد‌های فولادی منجر شده است.

رئیس انجمن فولاد ایران افزود: در بخش محصولات نورد طویل که انواع میلگرد و تیر آهن و ریل را شامل می‌شود، چیزی حدود شش و ۷ دهم درصد در این پنج ماهه نسبت به سال قبل افزایش تولید داشتیم.

وی گفت:، اما در بخش انواع ورق‌ها اعم از ورق گرم و سرد، گالوانیزه و پوشش دار طی ۵ ماهه نخست امسال حدود ۳۱ درصد کاهش تولید داشتیم.

سبحانی افزود: در بخش فولاد میانی که شامل انواع و اقسام شمش، بلوم، بیلت و اسلب در این مدت حدود سیزده درصد کاهش داشتیم که وقتی صحبت از تولید فولاد می‌شود در عمل این بخش یعنی فولاد میانی مدنظر است.

وی درباره دلایل کاهش تولید نیز گفت: این دلایل به دو بخش قابل تقسیم است، یک بخش مربوط به تبعات ناشی از جنگ است که سه واحد بزرگ تولید فولاد ما در جنگ رمضان مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و فولاد سپیده دشت که تولید کنند انواع ورق‌های فولادی بودند مورد هدف قرار گرفت که در این بخش کاهش تولید را به دنبال دارد. بخش دیگر کاهش تولید نیز به کمبود انرژی به طور عمده به برق بر می‌گردد.

رئیس انجمن فولاد ایران به محدودیت‌های ناشی از انرژی برق اشاره کرد و افزود: به طور تقریبی از اوایل سال به همه واحد‌های فولادی محدودیت سنگین مصرف برق دادند که این محدودیت‌ها تا حد هشتاد تا هشتاد و پنج درصد کاهش انرژی دریافتی واحد‌ها را به همراه داشت و این موضوع باعث شد که تولید نیز کاهش پیدا کند.

وی گفت: جلسات متعددی برای کاهش محدودیت‌ها گذاشته شد، رئیس جمهور نیز به وزیر نیرو اکیدا دستور دادند که برق صنایع و صنعت فولاد نباید قطع شود و تامین برق صنایع باید در اولویت باشد؛ اما شاهدیم که همچنان در همه زنجیره فولادی با محدودیت برق مواجهیم و به طور طبیعی برق نباشد تولید هم نخواهد بود که امیدواریم در آینده این محدودیت‌ها جبران شود.

سبحانی درباره اینکه با ورود به فصل پائیز محدودیت‌های انرژی برق برای صنایع فولادی کاهش پیدا کرده است یا خیر افزود: متاسفانه هنوز در افزایش سهم برق صنایع تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود در حالی که اکنون باید برق مورد نیاز صنعت فولاد تامین شود، اما کماکان همین محدودیت‌ها وجود دارد.

وی گفت: البته در بحث تامین برق مورد نیاز صنعت فولاد شدت و ضعف وجود دارد، گاهی آنچنان محدودیت برق داده می‌شود که واحد تولیدی باید تعطیل کند و نمی‌تواند به تولید ادامه دهد، چون بعضی از بخش‌های زنجیره فولاد به گونه‌ای است که حالت صفر و یک دارد یعنی یا برق دارد و تولید می‌کند یا نمی‌تواند تولید کند.

رئیس انجمن فولاد ایران افزود: در واقع این گونه نیست که برق صنایع را کاهش بدهند به همان نسبت نیز تولید کاهش پیدا کند بلکه وقتی برق صنعت فولاد در برخی زنجیره کاهش پیدا می‌کند آن واحد نمی‌تواند تولید کند. در بحث تامین گاز نیز همین طور است که گاز در برخی از بخش‌ها به صورت فرآیند تولید است و نمی‌توان با کاهش تامین گاز تولید را کاهش داد بلکه باید گاز به طور کامل باشد تا خط تولید بتواند کار کند.

وی درباره خرید برق از بورس انرژی نیز گفت: واحد‌های تولیدی وقتی با محدودیت مواجه می‌شدند برق آزاد نیز بورس خریدند که درو اقع آن واحد‌های که بیشتر توانستند تولید کنند به سمت خرید برق از بورس رفتند که اگر این اتفاق نمی‌افتاد کاهش تولید به کمتر از ۵۰ درصد در مقایسه با سال گذشته می‌شد.

سبحانی با بیان اینکه در بورس انرژی نیز قیمت‌های برق بالا پایین می‌شد، افزود: قیمت‌های برق در بورس دو ایراد داشت یکی اینکه در عرضه محصولات فولادی در بورس مدیریت وجود دارد و قیمت‌ها را مدیریت می‌کنند که به شکل افسارگسیخته افزایش پیدا نکند و یک نوع رقابت دو - سه درصدی در بین خریدار و فروشنده ایجاد می‌شود.

وی گفت: در بحث بورس انرژی چنین مدیریتی وجود ندارد، برق را در بورس عرضه می‌کنند و هیچ کنترلی روی قیمت وجود ندارد. واحد‌های که برق ندارد و کارخانه باید تعطیل شود، اما با فشار‌های شدید اقتصادی از جمله پرداخت حقوق پرسنل مواجه می‌شوند برای تامین سایر هزینه ها، مجبور هستند که به هر قیمتی برق آزاد از بورس بخرند.

رئیس انجمن فولاد ایران افزود: البته این خرید برق آزاد به این معنا نیست که این قیمت برایشان صرفه اقتصادی دارد، بلکه می‌خرند، زیان هم می‌دهند، اما ترجیح می‌دهند که چرخ کارخانه بچرخد.

وی با بیان اینکه تا کی می‌شود چنین فرایندی را ادامه داد گفت: ایراد دومی که در خرید برق از بورس وجود داشت و اکنون در حال رفع شدن است اینکه که متقاضیان خرید برق از بخش‌های مختلف صنعت، چه پتروشیمی، چه فولاد همه در یک روز تو بورس عرضه می‌شد و خریداران از صنایع مختلف با همدیگر رقابت می‌کردند.

سبحانی ادامه داد: در صنعت پتروشیمی که هزینه برق نسبت به سایر هزینه‌های مواد اولیه خیلی سنگین نیست و از طرفی برای آن صرف اقتصادی دارد با هر قیمتی آن را بخرد نمی‌تواند با فولاد توی یک رقابت قرار بگیرد. قیمت برق برای صنایع فولادی حتی با قیمت دولتی در مرز شکننده‌ای قرار دارد و آستانه تحمل اش به طور تقریبی صفر شده است یعنی اگر قیمت یک مقدار دیگر افزایش پیدا کند، صنایع فولادی در حاشیه زیان قرار می‌گیرند.

وی گفت: در واقع این دو صنعت کنار هم باید رقابت می‌کردند که درخواست انجمن تولیدکنندگان فولاد این بود که اینها در دو روز مختلف به عنوان خریدار به بورس بروند و فولادی با هم رقابت کنند و پتروشیمی‌ها نیز به صورت جدا با همدیگر.

رئیس انجمن فولاد ایران افزود: نتیجه این پیشنهاد این بود که برق صنایع فولادی که طی چند ماه پیش تا ۲۰ هزار تومان توی بورس قیمت خورده بود در نهایت معقول شد و اکنون قیمت به ۸ تا ۹ هزار تومان رسیده است. هر چند که اکنون نیز این قیمت برق برای تولید فولاد اقتصادی نیست، اما از آنجایی که بخشی را خودش تولید می‌کند و با قیمت دولتی خرید می‌کنند تا حدودی می‌توانند چرخ تولید را بچرخانند.

وی درباره خود تامینی انرژی نیز گفت: پیش از این حدود سه هزار و پانصد تا چهار هزار مگاوات متناسب با نیروگاه تامین برق و فعالیت آن خود زنیجره فولاد تامین می‌کرد و به صورت خود تامینی بود و حدود ۲ هزار تا ۲۵۰۰ مگاوات نیز باید از بیرون خریداری می‌شد، با آسیبی که در جنگ رمضان به نیروگاه‌های صنایع فولادی وارد شد و سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها تامین نشد اکنون این رقم خود تامینی کاهش پیدا کرده است.

سبحانی افزود: متناسب با سوختی که تحویل نیروگاه‌های صنایع فولادی داده می‌شود، میزان خود تامینی انرژی کم و زیاد می‌شود، اما سه هزار مگاوات برق را خود واحد‌های فولادی می‌توانند تامین کنند.