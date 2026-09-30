پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: با اجرای سه برنامه تولید زودهنگام، روزانه حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین و نزدیک به ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی به چرخه تولید بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، سعید توکلی امروز (چهارشنبه، ۸ مهر) در نشست کارگروه مدیریت بهینه مصرف سوخت استان گلستان با اشاره به محدودیتهایی که در فصول سرد در تأمین گاز استانهای شمالی کشور وجود دارد، گفت: اگرچه این مناطق همواره در فصول سرد سال با چالشهای افت فشار مواجه هستند، اما شرایط زمستان پیشرو به دلیل محدودیتهای خاص فنی و پیامدهای ناترازی ناشی از کاهش تولید بعد از جنگ تحمیلی سوم در شبکه انتقال، بسیار حساستر و سختتر از سالهای گذشته است.
وی با اشاره به ابعاد حوادث ناشی از حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی در ۲۷ اسفندماه تصریح کرد: در جریان این رخداد، ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفت، اما با همت و تخصص همکاران در زنجیره تأمین، با اجرای سه برنامه تولید زودهنگام (Early Production)، روزانه حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین و نزدیک به ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی به چرخه تولید بازگشت.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بیان کرد: با وجود این دستاوردها، امسال علاوه بر ناترازی انباشته سالهای گذشته، با حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب کسری ناشی از آسیبهای واردآمده به پالایشگاهها روبهرو هستیم؛ موضوعی که نشان میدهد استانهای شمالی کشور بهویژه گلستان، مازندران، خراسان شمالی و محورهایی از ۸ استان دیگر به میزان بیشتری نسبت به سالهای گذشته، تحت تنش گازی قرار دارند و در صورت مدیریت نشدن اوج مصرف، احتمال بروز محدودیت وجود دارد.
تبیین ۳ راهبرد شرکت ملی گاز ایران
توکلی با تبیین سه راهبرد اصلی شرکت ملی گاز ایران در سالجاری، شامل آواربرداری و بازسازی، مدیریت مصرف و بهینهسازی و دیپلماسی فعال انرژی، تأکید کرد: در همین راستا، بازسازی دو پالایشگاه به مجموعه شرکت ملی گاز واگذار شده که خوشبختانه روند بازگردانی این ظرفیتها با پیشرفت مطلوبی همراه بوده و جلوتر از برنامه زمانبندی پیش میرود.
وی ادامه داد: امیدواریم بخش بیشتری از این ظرفیتها پیش از آغاز فصل سرما دوباره وارد چرخه شود. در کنار اقدامهای بازسازی، باید تهدید ناترازی انرژی را با مدیریت شدت مصرف به یک فرصت تاریخی برای اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهرهوری تبدیل کنیم.
امضای ۱۰۹ قرارداد با شرکتهای کارور
معاون وزیر نفت در امور گاز به گامهای راهبردی در حوزه بهینهسازی اشاره کرد و گفت: در چهارچوب ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات هیئت وزیران، ۱۰۹ قرارداد فعال با شرکتهای کارور انرژی به امضا رسیده تا با بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان، ارتقای راندمان تجهیزات و روشهای فناورانه، گاز صرفهجوییشده پس از سنجش و صحهگذاری (M&V) به گواهی صرفهجویی تبدیل شود.
توکلی همچنین به تحول در نظام تعرفهگذاری اشاره کرد و توضیح داد: پس از ۱۴ سال، ساختار تعرفهها از ۱۲ پله به ۴ پله با رویکرد عدالتمحور اصلاح شد که نتیجه مستقیم آن تحقق ۵.۸ درصد صرفهجویی در مصرف گاز طی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ بوده است.
وی با تأکید بر پیشبرد پروژههای کاهش هدررفت در شبکه از قبیل نصب هیتباکس در ایستگاههای سیجیاس و مهار نشتی علمکها بیان کرد: خراسان جنوبی بهعنوان یکی از نخستین استانهای با نشت صفر شبکه معرفی شده و این الگو باید در همه مناطق تسری یابد.
فعالیت ۱۲ هزار امدادگر و گازبان
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با گرامیداشت ۸ مهرماه، از تلاش امدادگران و گازبانان در سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: بیش از ۱۲ هزار امدادگر و گازبان، در ارتباط مستقیم با بیش از ۳۰ میلیون مشترک گازطبیعی، در خط مقدم خدمترسانی و حفظ پایداری جریان گاز قرار دارند.
توکلی ادامه داد: در شرایط حساس ناشی از حملات، حضور میدانی این نیروها و فعالیت سامانه ۱۹۴ نقش مهمی در جلوگیری از حوادث ثانویه و آسیب به خطوط گاز داشت.
وی با تبریک روز «امداد گاز» (۱۹۴) به امدادگران و گازبانان، این روز را نماد تعهد و پایداری خادمان صنعت گاز در خط مقدم خدمترسانی دانست و از زحمات شبانهروزی آنان قدردانی کرد.
مشارکت ۳۱۰ هزار دانشآموز در طرح همیار گاز
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین به اجرای طرح «همیار گاز» با مشارکت ۳۱۰ هزار دانشآموز پایههای چهارم تا ششم ابتدایی و ۴۱ هزار معلم با همکاری وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و توضیح داد: تا پایان مهرماه، پویش سراسری «مهربانو» نیز با هدف استفاده از ظرفیت بانوان و مادران در مدیریت مصرف گرمایشی و ارائه مشوقهای متناسب آغاز میشود.
توکلی با تأکید بر اینکه حفظ پایداری جریان گاز، خط قرمز صنعت گاز کشور است، از مشترکان خانگی و صنایع خواست با رعایت الگوی مصرف، شرکت ملی گاز ایران را در عبور از شرایط زمستان امسال همراهی کنند.
در پایان این نشست، از تعدادی از امدادگران و گازبانان شرکت گاز استان گلستان و خراسان شمالی به نمایندگی از بیش از ۱۲ هزار امدادگر و گازبان شاغل در سراسر کشور تجلیل شد.