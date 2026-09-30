به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی، در نشست مشترک اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ضمن خیرمقدم به حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای این کمیسیون، با اشاره به ضرورت شناخت دقیق جایگاه و مأموریت‌های دفتر تبلیغات اسلامی گفت: برای تبیین دقیق جایگاه دفتر تبلیغات اسلامی، لازم است نگاهی به ماهیت و رسالت این نهاد داشته باشیم.

وی افزود: بر اساس بیانیه مأموریت، حرکت دفتر تبلیغات اسلامی در مسیر تبدیل شدن به «نماد روشنفکری حوزه» و «قطب پاسخگویی به نیاز‌های فکری و فرهنگی روز جامعه» و همچنین حرکت به سمت مسئله‌محوری، مسیر راهبردی این نهاد را به‌روشنی ترسیم کرده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: دفتر تبلیغات اسلامی اساساً یک نهاد صرفاًاداری نیست؛ بلکه نماد پیوند تاریخی حوزه علمیه و نظام جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. ما طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌ایم از قالب‌های سنتی عبور کرده و به سمت تبلیغ تخصصی، مسئله‌محور و پاسخگو حرکت کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی ادامه داد: راه‌اندازی «قطب‌های فکری و فرهنگی»، توسعه و سازمان‌دهی «مرکزملی پاسخگویی به سؤالات دینی» با پاسخگویی به صد‌ها هزار پرسش در سال از طریق درگاه‌های نوین و همچنین تأسیس مراکزی همچون مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه برای نقش‌آفرینی مؤثر بانوان طلبه در عرصه اجتماعی، در راستای همین مأموریت و جهت‌گیری راهبردی صورت گرفته است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به موضوع موازی‌کاری در عرصه فرهنگی کشور گفت: دغدغه‌ای که گاه درباره «موازی‌کاری» میان نهاد‌های فرهنگی مطرح می‌شود، نیازمند یک آسیب‌شناسی دقیق و منصفانه است.