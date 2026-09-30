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مردم فارس در اجتماعات شبانه، همچنان استوار، مقتدر و با صلابت فریاد دشمنستیزی و خونخواهی امام شهیدشان را سر میدهند و با حمایت از نیروهای مسلح تاکید میکنند هیچ تهدیدی قادر به تغییر اراده و اتحاد آنها نخواهد بود و میدان را تا پیروزی نهایی رها نخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم فارس در اجتماعات شبانه، همچنان استوار، مقتدر و با صلابت فریاد دشمنستیزی و خونخواهی امام شهیدشان را سر میدهند و با حمایت از نیروهای مسلح تاکید میکنند هیچ تهدیدی قادر به تغییر اراده و اتحاد آنها نخواهد بود و میدان را تا پیروزی نهایی رها نخواهند کرد.