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۳۳۰ بسته کیف مدرسه همزمان با هفته دفاع مقدس، بین دانشآموزان کمبرخوردار روستایی و حاشیهای آبادان توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسئول گروه جهادی حضرت ابوالفضل(ع) آبادان گفت: این بستهها با مشارکت گروههای جهادی بسیج شهرستان آبادان تهیه شده است.
رسول قیم، افزود: این کیفها در اختیار دانشآموزان کمبرخوردار روستایی و مناطق حاشیهای شهرستان آبادان قرار میگیرد.
وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و کمک به تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان عنوان کرد.