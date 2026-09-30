به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه

محمدجواد کنجوری گفت: این آثار در سانس ویژه صبح و از ۱۲ لغایت ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ برای دانش‌آموزان و علاقه‌مندان اکران خواهد شد. او اظهار کرد: همزمان با برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان، پردیس سینمایی آزادی کرمانشاه میزبان اکران چهار فیلم منتخب این رویداد خواهد بود. وی افزود: فیلم‌های «عموی بچه‌ها»، «شوتینگا»، «گرگی خان» و «یکی میاد دنبالم» در سانس صبح و از ساعت ۱۰ در پردیس سینمایی آزادی کرمانشاه روی پرده می‌روند. مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان، گفت: سینمای کودک و نوجوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فرهنگی برای ارتباط نسل جدید با سینماست و اکران آثار مناسب این گروه سنی می‌تواند زمینه حضور بیشتر کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در محیط‌های فرهنگی و هنری را فراهم کند. کنجوری ادامه داد: در نظر گرفتن سانس صبح این آثار، فرصت مناسبی را برای حضور مدارس و دانش‌آموزان در جشنواره فراهم کرده است و پردیس سینمایی آزادی کرمانشاه آمادگی دارد از مدارس استان برای حضور گروهی در این رویداد میزبانی کند. وی خاطرنشان کرد: مدارس برای هماهنگی و رزرو سانس جشنواره می‌توانند با شماره ۰۸۳۳۷۴۲۵۰۳۶ تماس بگیرند. مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری این جشنواره و اکران آثار ویژه کودک و نوجوان، زمینه استقبال بیشتر خانواده‌ها و دانش‌آموزان از سینما و تقویت ارتباط نسل جدید با هنر هفتم را فراهم کند.