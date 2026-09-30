به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی اظهار داشت: پیرو جلسات بررسی مشکلات ارتباطی و مخابراتی شهرستان آغاجاری در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، راه اندازی سرویس فیبر نوری منازل شهری (FTTH) و فیبر نوری مدارس مصوب و اجرا گردید.

وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته جهت توسعه زیرساخت های ارتباطی و فراهم نمودن بستر مناسب برای ارائه خدمات ارتباطی پرسرعت و پایدار، پیمانکار اجرای زیرساخت های فیبر نوری مشخص و عملیات اجرایی پروژه آغاز شد.

مشایخی با اشاره به اهمیت زیرساخت های فنی برای ارتقاء کیفیت و افزایش سرعت دسترسی به سامانه های آموزشی بیان داشت: تاکنون زیرساخت فیبر نوری در ۹ مدرسه شهر آغاجاری راه اندازی شده و همزمان با شروع سال تحصیلی جدید این مدارس به فیبر نوری متصل شدند.

فرماندار آغاجاری تصریح کرد: توسعه شبکه فیبر نوری در مدارس، ضمن افزایش پایداری و کیفیت ارتباطات، زمینه استفاده بهتر از خدمات مبتنی بر اینترنت پرسرعت و ظرفیت‌های ارتباطی نوین را برای مراکز آموزشی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: اقدامات لازم توسط مخابرات جهت اتصال سایر مدارس شهر آغاجاری به شبکه فیبر نوری در حال انجام می باشد.

گفتنی است تاکنون مدارس شهید عطوفت، شهید سادات، شهید سلیمانزاده، شهیدان آور و طواف، هنرستان کار و دانش پروین اعتصامی، شهید رجایی، شهید بلادی، شهید داوودی و حضرت رقیه (س) به فیبر نوری مجهز شده اند.