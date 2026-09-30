نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و بهسازی راه‌های گردشگری همدان خبر داد و گفت: ۱۷۰ میلیارد تومان هم برای جابجایی تیر‌های برق و اصلاح این مسیر‌ها اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی در بازدید از طرح‌های آسفالت و بهسازی محور‌های روستایی چشین و آبشینه، افزود: مسیر‌های سد اکباتان، همدان ـ چشین ـ ابرو و حیدره از مهم‌ترین مسیر‌های گردشگری و مردمی همدان هستند و روستا‌های واقع در این مسیر‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

او تصریح کرد: سال گذشته ۱۱۲ میلیارد تومان از اعتبارات ملی برای توسعه و بهسازی این مسیر‌ها دریافت و هزینه شد و امسال نیز ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیش‌بینی ۱۵ میلیارد تومان برای مسیر گنجنامه خبر داد و گفت: مطالعات این مسیر باید انجام شود تا بر اساس نتایج مطالعات، اصلاحات مورد نیاز در آن انجام گیرد.

رئیس نگهداری راه‌های راهداری استان همدان هم با اشاره به اجرای طرح‌های راهسازی گفت: محور چشین تا کوی شمس به طول ۶ کیلومتر با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان در حال تعریض و بهسازی است.

کیمیاگر افزود: بخش کوی شمس تا چشین تقریباً به طور کامل اجرا شده و عملیات ۳ کیلومتر باقی‌مانده از هفته آینده آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌شود طی ۲ تا ۳ ماه به پایان برسد.

او تصریح کرد: در محور سطح اکباتان نیز عملیات تعریض مسیر به طول ۳ کیلومتر با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان در حال اجراست و تاکنون بیش از ۸۰ درصد جابه‌جایی تأسیسات انجام شده است. ادامه عملیات از هفته آینده آغاز می‌شود.

رئیس نگهداری راه‌های راهداری استان همدان گفت: همچنین برای ورودی آبشینه، ۵۰۰ متر تعریض و بهسازی با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که پس از تأمین اعتبار و جابه‌جایی ۱۲ تیر برق، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.