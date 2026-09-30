به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری مسلحانه در تیرماه امسال در یکی از محله‌های شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس اطلاعات قرار گرفت.

سرهنگ علی رحیمی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی، تحقیقات میدانی و رصد و پایش اطلاعاتی، موفق به شناسایی ۲ نفر از عاملان این درگیری شدند.

وی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی منسجم هر ۲ متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک قبضه کلت جنگی به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.

سرهنگ رحیمی خاطرنشان کرد: برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و آنان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با افرادی که با برهم زدن نظم و امنیت عمومی و استفاده از سلاح موجب ایجاد رعب و ناامنی در جامعه شوند، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.