پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی خرمشهر از شناسایی و دستگیری ۲ نفر از عاملان یک نزاع و درگیری مسلحانه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری مسلحانه در تیرماه امسال در یکی از محلههای شهرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس اطلاعات قرار گرفت.
سرهنگ علی رحیمی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی، تحقیقات میدانی و رصد و پایش اطلاعاتی، موفق به شناسایی ۲ نفر از عاملان این درگیری شدند.
وی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی منسجم هر ۲ متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خرمشهر بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک قبضه کلت جنگی به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.
سرهنگ رحیمی خاطرنشان کرد: برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و آنان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
وی تأکید کرد: پلیس با افرادی که با برهم زدن نظم و امنیت عمومی و استفاده از سلاح موجب ایجاد رعب و ناامنی در جامعه شوند، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.