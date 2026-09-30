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رئیس هیئت کشتی منطقه آزاد اروند از آغاز طرح استعدادیابی کشتی اروند با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای این رشته در آبادان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس هیئت کشتی منطقه آزاد اروند، گفت: طرح استعدادیابی کشتی اروند امروز، پنجم مهرماه، همزمان با سالروز شکست حصر آبادان، ساعت ۱۹:۳۰ در باشگاه آبادان، روبهروی ستاد نیروی انتظامی این شهرستان آغاز میشود.
امید وزیریپور، افزود: این طرح با هماهنگی دستگاههای اجرایی و با همکاری شرکت پالایش نفت آبادان، سازمان منطقه آزاد اروند و اداره آموزش و پرورش آبادان اجرا خواهد شد و هدف آن شناسایی، حمایت و معرفی استعدادهای کشتی در سطح شهر آبادان است.
وی ادامه داد: در این طرح تلاش میشود با ایجاد فرآیندی منسجم و هدفمند، استعدادهای ورزشی از مدارس و سطح شهر شناسایی و برای ورود به مسیر قهرمانی هدایت شوند.
رئیس هیأت کشتی منطقه آزاد اروند گفت: حمید باوفا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور، به عنوان مدیر فنی بر روند اجرای این طرح نظارت خواهد داشت و از دانش و تجربیات فنی وی برای شناسایی و پرورش استعدادهای کشتی استفاده میشود.
وی افزود: در ادامه طرح نیز با دعوت از مربیان سازنده تیمهای ملی و قهرمانان جهان و المپیک، حضور آنها در مدارس آبادان برنامهریزی خواهد شد تا ضمن شناسایی استعدادها، دانشآموزان با ظرفیتهای رشته کشتی و مسیر پیشرفت در این رشته آشنا شوند.
وزیریپور تأکید کرد: هدف این است که طرح استعدادیابی کشتی اروند به برنامهای مستمر و هدفمند تبدیل شود و با همکاری پالایش نفت آبادان، سازمان منطقه آزاد اروند و آموزش و پرورش، زمینه شناسایی و پرورش نسل جدیدی از قهرمانان کشتی در آبادان فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، استعدادهای ارزشمند آبادان شناسایی و با حمایت و آموزش مناسب، زمینه حضور آنها در رقابتهای ملی و بینالمللی فراهم شود.