به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جشن عاطفه‌ها با مشارکت دانش‌آموزان دبستان شهیده نیکخواه قروه برگزار شد.

فرماندار شهرستان قروه از تحویل ۱۱۱ هزار تن گندم در این شهرستان خبر داد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با هشدار نسبت به ناترازی گاز در فصل سرمابر ضرورت مدیریت مصرف تأکید کرد.

پویش همه جا حاضر در سنندج؛ آیین نمادین توزیع بسته‌های تحصیلی میان دانش آموزان برگزار شد.

مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور جمعی از مسئولان در زندان مرکزی سنندج برگزار شد.