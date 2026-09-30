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سخنگوی کتائب حزبالله با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از عراق، بر نقش گروههای مقاومت در مقابله با اشغالگران و گروههای تکفیری تاکید کرد و گفت: سلاح مقاومت همچنان برای دفاع از عراق و مردم این کشور حفظ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر الحسینی، سخنگوی کتائب حزبالله در سخنرانی خود به نمایندگی از مقاومت اسلامی عراق در مراسم مردمی و گروههای مقاومت در میدان فلسطین بغداد به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق، گفت: ارتش آمریکا در سال ۲۰۱۱ جز شکست راهی نداشت و عراق با این رویداد نخستین پیروزی خود را ثبت کرد.
وی افزود: نیروهای مقاومت اسلامی عراق برای مقابله با گسترش جریانهای تکفیری که بغداد را در آستانه سقوط قرار داده بود، وارد میدان شدند.
الحسینی گفت: پس از صدور فتوای مرجعیت، گروههای مقاومت برای اجرای موفقیتآمیز این فتوا نقش داشتند و بخش عمدهای از نیروهای داوطلب را آموزش دادند.
سخنگوی کتائب حزبالله عراق با اشاره به بازگشت نیروهای آمریکایی به عراق، گفت این نیروها به بهانه مبارزه با تروریسم بار دیگر وارد کشور شدند.
وی تاکید کرد که نیروهای آمریکایی در جریان جنگ حمایت از غزه و حمله به ایران، مواضع حشد الشعبی را هدف قرار دادند و مقاومت عراق که از چهار گروه تشکیل شده است، در برابر اشغالگران سلاح به دست گرفت و مسئولیت مقابله با نیروهای آمریکایی و شکست آنها را بر عهده داشت.
الحسینی همچنین گفت که مقاومت اسلامی در مذاکرات مربوط به ساماندهی سلاح مشارکت کرده است و پیشنهاد آن، ساماندهی سلاح مقاومت در مقابل تحقق حاکمیت کامل عراق است؛ حاکمیتی که باید با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو و پایان تمامی اشکال حضور نظامی خارجی در خاک، آسمان و آبهای عراق محقق شود.
سخنگوی کتائب حزبالله گفت که تاکنون پاسخی از سوی دولت عراق درباره این پیشنهاد دریافت نکردهاند.
الحسینی در ادامه تأکید کرد: سلاح مقاومت امانتی در دست مجاهدان ما باقی خواهد ماند و همانگونه که همواره بوده، جهت آن در برابر هر دشمنی که عراق و مردم این کشور را هدف قرار دهد، خواهد بود.
وی در عین حال تاکید کرد که مقاومت اسلامی حق خود برای پاسخ مستقیم به هرگونه نقض حاکمیت عراق از سوی آمریکا را محفوظ میداند.
این اظهارات پس از آن بیان شد که دولت عراق امروز به طور رسمی پایان ماموریت ائتلاف تحت رهبری آمریکا در این کشور را اعلام کرد.
در همین راستا، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) نیز امروز (چهارشنبه) در بیانیه ای اعلام کرد که ارتش آمریکا خروج خود از عراق را تکمیل کرده است.
در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ (۶ مهر ۱۴۰۳)، بغداد و واشنگتن از دستیابی به توافقی پیرامون طرحی دو مرحلهای برای پایان دادن به مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق خبر داده بودند.
براین اساس، قرار شد مرحله نخست تا سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور و مهر ۱۴۰۴) تکمیل شود و شامل پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف از جمله خروج نیروها، تحویل پایگاهها و انتقال به مرحله شراکت امنیتی دوجانبه باشد و مرحله دوم نیز تا سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور و مهر ۱۴۰۵) اجرا شود.